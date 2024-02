¿Por qué aparecen las manchas blancas en las uñas? No es por falta de calcio

El aspecto de las uñas, al igual que ocurre con el de la piel y el cabello, dice mucho de nuestro estado de salud en general. Seguro que alguna vez has oído que las manchas blancas que salen en las uñas se producen por no tomar suficiente leche o yogur, y que por lo tanto indican una falta de calcio. Pero en realidad no es más que un mito.

Manchas blancas uña | iStock

La cuenta de Tik Tok de Farmacéutico Fernández, que tanto nos gusta y a la que solemos recurrir con bastante frecuencia, ha publicado recientemente un vídeo hablando sobre la leuconiquia, que es el nombre que reciben estas manchas. "Las manchas blancas que aparecen en las uñas no salen por falta de calcio o por tomar poca leche", comenzaba explicando.

"Normalmente aparecen porque te has dado un golpe", aseguraba. "Las uñas están formadas por capas y si las golpeas puede aparecer una burbuja entre esas capas". Farmacéutico Fernández indicaba que esa mancha crece: "Esa burbuja o mancha irá creciendo con la uña hasta desaparecer". Además, estas manchas pueden surgir también después de manicuras o tras el uso de determinados detergentes.

¿Cuándo debo preocuparme?

Normalmente, las manchas blancas en las uñas son normales y no son signo de alarma. Pero hay un caso en el que pueden ser preocupantes, alerta el farmacéutico de Tiktok. "Si la mancha no crece con la uña o no desaparece, ahí si preocupante y ve al médico a preguntar qué puede ser", aconseja.

En estos casos es cuando la uña nos puede estar indicando una enfermedad como una infección por hongos o bacterias o algo más grave como cirrosis hepática, insuficiencia cardiaca, diabetes o insuficiencia renal.

Manchas en las uñas de los pies

Las manchas blancas no solo salen en las uñas de las manos, sino que también pueden hacerlo en las de los pies. En ocasiones, especialmente las de los dedos gordos, se vuelven por completo de ese color.

Tal y como explican en el canal de YouTube Medicina Televisión, esto tiene lugar cuando la uña se levanta del lecho ungueal. "Lo primero en estos casos es acudir al médico y coger un cultivo de esa uña para descartar una infección por hongos, que muchas veces es la causante de que esa uña se levante y se ponga blanca", explican. No obstante, a veces simplemente se debe al choque con el calzado, en cuyo caso no habría que preocuparse, sino tratar de evitarlo en la medida de lo posible.