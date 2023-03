La población mundial alcanzaría su pico máximo en 2050 con 8.500 millones de personas

En noviembre del año pasado, la Tierra superó un récord: el de número de habitantes. Llegó entonces a los 8.000 millones de personas, una cifra nunca antes alcanzada. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que el número máximo de personas que habitará el mundo está cerca.

Se trata de un trabajo realizado por la iniciativa Earth4All para la fundación Global Challenges. Este estudio se ha publicado bajo el nombre 'Gente y planeta: escenarios de población sostenible del siglo XXI y posibles niveles de vida dentro de los límites planetarios'.

En concreto, la investigación señala dos posibles escenarios algo polémicos acerca de cómo evolucionará la población mundial de aquí a 2100. Ambos muestran que en menos de 100 años se alcanzará el número máximo de personas que habitan la Tierra y, después, esta cifra disminuirá. Sin embargo, los factores que rodean estas teorías son distintos.

Por un lado, el escenario 'Too little, too late' o 'Demasiado poco y demasiado tarde' muestra que el mundo continuará desarrollándose económicamente de forma similar a los últimos 50 años. La población aumentaría mundial aumentaría hasta los 8.600 millones de personas en 2050; sin embargo, en 2100 quedarían solo 7.000 millones, un 19 % menos de población.

Mientras tanto, además, muchos de los países más pobre se librarían de la pobreza extrema, según Earth4All.

El segundo escenario se llama 'Giant Leap' o 'Salto Gigante'. Mediante esta simulación, los investigadores han estimado que la población alcanzaría un máximo de 8.500 millones de personas alrededor de 2040; es decir, antes que la anterior posibilidad. Sin embargo, a finales del siglo XXI solo habría 6.000 millones de humanos sobre la Tierra, un 30 % menos de población.

Estos cambios se deberían a las inversiones para aliviar la pobreza que se harían en países con pocos recursos. Desde Earth4All piensan sobre todo en las inversiones en educación y salud, junto a cambios para mejorar la seguridad alimentaria y la igualdad de género. Según este escenario, la pobreza extrema se eliminaría en 2060.