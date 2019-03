Crean un sistema que convierte el CO2 de la atmósfera en combustible

Un grupo de investigadores canadienses han creado un sistema que logra convertir CO2 en combustible. Esta planta de reciclaje combinará dióxido de carbono con división de hidrógeno a partir de agua para formar combustible de hidrocarburo. Lo que se plantea con esto es proporcionar la tecnología para poder producir en un futuro combustible ecológico, y así complementar los sistemas de energía renovable que tenemos hoy en día. Según Geoff Holmes, director de Desarrollo de Negocio en Ingeniería de carbono, "las energías renovables solar y eólica son eficaces en la reducción de electricidad, por lo que sólo queda el sector del transporte para completar el puzzle".

El principal reto para estos canadienses es descubrir la mejor manera de que sus emisiones de dióxido de carbono atmosférico alimenten sistemas económicamente viables. Y esto no va a ser fácil. Uno de los problemas que necesitan solventar es el alto coste de la temperatura del CO2 (alrededor de 400º C), para que el proceso tenga lugar de la forma esperada. Además, los inversionistas no están por la labor de pagar hasta que no puedan demostrar que esto es realmente factible.

En estos momentos, el proyecto está pensado para capturar solo alrededor de 450 toneladas de CO2 al año, una cifra que apenas cubriría las emisiones de carbono de unos 33 canadienses. No obstante, los creadores aseguran que podría llegar a ser 20.000 veces más práctico con el tiempo. En la actualidad, automóviles, camiones y aviones constituyen aproximadamente el 60% de las emisiones de CO2. Según explican los expertos, el único método para absorber este gas sería a través de captura de aire directo. "Este sistema requiere 1.000 veces menos espacio que los árboles para succionarlo y se puede instalar en la tierra, como las llanuras desérticas en las que no merece la pena cultivar".

A principios de este año, en la reunión de la American Physical Society de Estados Unidos, Klaus Lackner, de la Universidad Estatal de Arizona, expresó :"creo que hemos llegado a un punto en el que es realmente fundamental para la investigación pública y el desarrollo la captura de aire directo para recoger las emisiones negativas de carbono”.

"Los científicos están cada vez más convencidos de que vamos a necesitar grandes sistemas de eliminación para luchar contra el cambio climático", destacó por su parte Noah Deich, en declaraciones a The Guardian. "Estoy muy entusiasmado con la captura de aire directo. Podría ser una tecnología muy importante para sumar a la lista", concluyó.