Hay rumores que afirman que el James Webb ha encontrado evidencia de vida extraterrestre

Hace unos meses anunciamos que el telescopio espacial James Webb descubrió metano y dióxido de carbono en la atmósfera del exoplaneta K2-18 b. Observaciones previas del telescopio Hubble ya habían señalado que podría ser un exoplaneta de tipo Hycean, con potencial para poseer una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie cubierta de océanos de agua.

Tras descubrir esto, el medio británico The Spectator publicó un artículo titulado Have we just discovered aliens? (¿Acabamos de descubrir extraterrestres?) en el que se hacía eco de las declaraciones de varios astrofísicos del Reino Unido que decían que el Webb podría haber encontrado vida fuera de nuestro planeta pero que habría que esperar hasta estar seguros del todo.

Por ejemplo, Dame Maffie Aderin-Pocock, investigadora del Departamento de Física y Astronomía del University College de Londres, declaró en un programa de la BBC que, en este 2024, "vamos a descubrir vida extraterrestre".

Becky Smethurst, youtuber e investigadora de la Universidad de Oxford, comentó recientemente en uno de sus vídeos algo parecido: "Creo que vamos a tener un artículo que afirma haber obtenido pruebas sólidas de una biofirma en la atmósfera de un exoplaneta muy, muy pronto. Digamos que está en mi cartón de bingo para 2024".

Hay que recalcar que, a pesar de que mucha gente creyó que las declaraciones de Smethurst se referían a extraterrestres, no es así. Fue ella misma quien publicó en X que "por biofirma, estamos hablando de una pequeña molécula en la atmósfera de un exoplaneta que es lo suficientemente grande como para que el James Webb pueda hacer esto. No de alienígenas en un planeta rocoso".

Por último, en una entrevista para la CNBC, el astronauta británico Tim Peake aseguró que "potencialmente, el telescopio James Webb podría haber encontrado ya vida extraterrestre, lo que ocurre es que no quieren publicar o confirmar esos resultados hasta que puedan estar completamente seguros, pero hemos encontrado un planeta que parece emitir fuertes señales de vida biológica".

La NASA lo descarta

Tras estas declaraciones, la agencia espacial estadounidense (NASA) asegura que todavía no se han encontrado pruebas sólidas sobre un planeta con vida fuera del sistema solar.

"El James Webb no ha encontrado pruebas definitivas de vida en un exoplaneta", afirma Knicole Colón, científica adjunta del proyecto Webb y experta en la ciencia de exoplanetas. "Se prevé que las observaciones del Webb puedan conducir a la identificación inicial de posibles biofirmas que podrían hacer más o menos probable la habitabilidad de un exoplaneta determinado. Serán necesarias futuras misiones para establecer de forma concluyente la habitabilidad de un exoplaneta".

Sea como fuere, por el momento, no existen pruebas que aseguren que ahí fuera existe vida pero, quién sabe, igual en un futuro lo descubrimos. Mientras tanto tendremos que esperar.