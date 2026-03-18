¿Te gustaría ver una caminata espacial en directo? Está a punto de ocurrir y puedes seguirla desde casa

La NASA vuelve a hacer historia y tú puedes verlo en directo. Tras casi un año sin caminatas espaciales, los astronautas Jessica Meir y Chris Williams están listos para salir al vacío del espacio este mismo miércoles.

La astronauta Jessica Meir en la Estación Espacial Internacional | NASA

La caminata tendrá lugar hoy, 18 de marzo, a las 14:00 (hora peninsular española), momento en el que ambos abandonarán la Estación Espacial Internacional para comenzar una misión que durará unas seis horas y media.

Pero si no quieres perderte nada, debes conectarte antes: la retransmisión en directo empezará a las 11:00, y podrá seguirse a través de YouTube, NASA+ o Amazon Prime.

Qué van a hacer en el espacio

Durante la caminata, los astronautas trabajarán en mejorar el sistema energético de la estación.

En concreto, saldrán desde la esclusa de aire Quest para instalar un kit de modificación y colocar cables en el lado izquierdo de la estación, con el objetivo de preparar el futuro despliegue de nuevos paneles solares. Esto permitirá aumentar la capacidad de generación de energía en el futuro.

Será, además, la cuarta caminata espacial de Meir y la primera de Williams.

Las caminatas espaciales son clave para el trabajo fuera de la Tierra. Sirven para probar nuevos equipos, reparar estructuras o estudiar cómo afecta el entorno espacial a distintos materiales.

Suelen durar entre cinco y ocho horas y se realizan completamente en el exterior de la estación. Durante ese tiempo, los astronautas dependen de sus trajes para sobrevivir, ya que les protegen de temperaturas extremas, radiación y partículas peligrosas.