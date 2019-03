Encuentran la solución a una de las alergias más comunes y peligrosas: a los cacahuetes

La investigación lleva en marcha desde hace años, aunque han sido los resultados recientes los que han concluido la posibilidad de curar dicha alergia. Las conclusiones del estudio original, desarrollado en 2013, concluyeron que el 82% de los niños que habían recibido el tratamiento desarrollaron tolerancia a los cacahuetes.

El tratamiento diseñado por el profesor Mimi Tang, es conocido como PPOIT (Proviotic and Peanut Oral Inmunotherapy Treatment). Consiste en restablecer las respuestas del sistema inmune para que reaccionen positivamente a los efectos de los cacahuetes y finalmente desarrollen tolerancia a estos frutos secos. Los pacientes que obtuvieron respuestas positivas en el estudio original han seguido los últimos cuatro años este tratamiento experimental. Los resultados publicados en el prestigioso portal The Lancent, Child and Adolescent Health, han revelado que quienes han seguido el tratamiento han conseguido ser tolerantes a los cacahuetes.

Este hallazgo significaría la cura definitiva para una alergia que afecta a millones de personas y de la que hasta ahora no se conocía cura.