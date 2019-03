Siete apps que Charles Darwin hubiera usado si hubiese existido el móvil en su época

Todo listo para la ruta del fin de semana. ¿Seguro? Botas, sombrero, agua, el bocata, los prismáticos y el teléfono móvil. ¿Listo? Hace unos años hubieses echado también el GPS, la guía de aves, un cuaderno e incluso una carta astronómica si piensas acampar, pero hoy quizá no te haga falta.

Cualquier smartphone es capaz de encontrar tus coordenadas mucho más rápido y eficazmente que los primeros GPS que fueron asequibles para el gran público. Además, con apps como GPS Essentials puedes prepararte la ruta de antemano, descargándote los mapas que necesites para que estén disponibles sin conexión. Es sólo un ejemplo de una gama variadísima de apps que han sustituido totalmente a los antiguos instrumentos de navegación, aportando toda la versatilidad de un móvil. Habrá quien nos recuerde que nos hemos vuelto muy perezosos navegando sin mapas de papel. Si eres un romántico y no hay quien te separe de tus 1:50.000, siempre puedes sacarle partido al móvil de otra forma, descargándote una brújula, siempre versátil.

Si para ti el campo es la ocasión perfecta para observar la flora y la fauna en su hábitat natural, necesitas aplicaciones como Map of Life. Si quieres saber lo que hay a tu alrededor, no tienes más que escoger un área del mapa e inmediatamente obtendrás una lista de las aves, mamíferos o árboles más comunes que puedes encontrar allí, incluyendo imágenes, detalles sobre su biología o su estado de conservación. No es muy exhaustivo en el momento en el que te interesen especies algo menos emblemáticas (insectos o plantas más pequeñas), pero es una aproximación interesante a la fauna, por ejemplo, si llegas a un lugar nuevo para ti.

Aunque en Map of Life puedes registrar observaciones, la red por excelencia donde poder guardar todos tus hallazgos es iNaturalist, que cuenta con una activa comunidad de aficionados y profesionales. Con iNaturalist, después de hacer una foto o de registrar un sonido, puedes añadirlo a una localización geográfica y pedir ayuda para identificarlo. Cuando la comunidad llega a un consenso sobre la identidad de la especie en cuestión, esta pasa a considerarse de rango válido para investigación, y la observación puede incorporarse en sets de datos científicos como el GBIF.

Para los naturalistas especialmente centrados en aves, el equivalente es eBird, la comunidad generada por la Audubon Society donde los ornitólogos acumulan datos precisos de las aves presentes en un lugar y cuya acumulación permite destacar los mejores puntos para observación de estos animales.

Sin embargo, si hay algo en lo que los smartphones pueden aligerarnos la mochila son con las guías de campo. Más allá de una versión electrónica de una guía de campo, varios desarrolladores han ido más lejos y han sabido aprovechar las propiedades interactivas de una pantalla táctil. El Real Jardín Botánico de Madrid, por ejemplo, sacó hace poco tiempo la famosa ArbolApp, que además de servir como guía de campo de los árboles de España, facilita la identificación con una clave interactiva que nos irá haciendo las preguntas necesarias para identificar el árbol que tenemos delante.

La versión pajarera de este tipo de app es Aves de España, desarrollada por SEO/Birdlife y pensada para acercar la ornitología a todo el mundo. Esta guía electrónica lo tiene todo: imágenes, sonidos de los reclamos de las distitas especies y detalles sobre su biología y distribución. De descarga obligada para cualquier amante de las aves.

¿Y qué mejor forma de concluir una jornada de campo que tumbándose boca arriba en una noche estrellada? Hay varias opciones para refrescar tu memoria con los nombres de las constelaciones, y todas ofrecen más o menos lo mismo. Con Sky Map puedes aprovechar el concepto de “realidad aumentada” para, a través de la pantalla de tu teléfono, ver perfectamente destacadas las estrellas, planetas y constelaciones que ves al otro lado. Otra herramienta muy versátil que nos demuestra que la tecnología no está en absoluto reñida con seguir disfrutando del aire libre y el senderismo.