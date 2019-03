¿Por qué los gatos (casi) siempre caen de pie?

El suyo parece un movimiento en contra de las leyes de la física, pero no es así. Los gatos tienen la capacidad de girar en el aire, y para hacerlo se supone que necesitaría una fuerza que lo empujara ¿Quieres saber cómo lo hacen?

Si coges a un gato boca abajo de las cuatro patas y lo sueltas lo primero que hace, por instinto, es arquear el lomo. Una vez en esta posición los gatos hacen girar sus patas traseras y su cola en círculos.

La sensación para el que lo ve desde fuera es de que el gato gira sus patas delanteras en un eje y las traseras en otro, compensando un giro total que lo hace caer de pie.

Si esto no tiene sentido para ti ponte de pie. Ahora salta y tratar de aterrizar al revés ¿qué has hecho con tus brazos? Los has movido en sentido opuesto al movimiento del cuerpo ¿verdad? Eso es lo que hacen los gatos cuando giran las patas para poder enderezarse.

Una duda: si los gatos siempre caen de pie y las tostadas con mantequilla siempre caen por el lado de la mantequilla, ¿qué ocurrirá si le atas una tostada con mantequilla a un gato en el lomo y lo tiras?