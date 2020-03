La crisis del coronavirus ha obligado a un gran número de países a imponer una cuarentena entre su población con el fin de evitar la continua propagación del virus, pero, ¿cómo podemos sobrellevar esta situación?

Hacer cuarentena no es nada fácil. Estar encerrados y saber que no podemos y no debemos salir de nuestros hogares es muy estresante, pero lo peor es no saber cuándo va a terminar esta situación.

Según un estudio publicado en la revista británica Lancet, una gran parte de las personas que se encuentran en algún momento de sus vidas en periodo de cuarentena tiende a presentar diferentes trastornos relacionados con la ansiedad y el aburrimiento.

Muchas personas están comenzando a sufrir efectos secundarios producto de estar aislados en una casa, tales como ansiedad, depresión y un alto nivel de claustrofobia, entre otros. Si crees o temes comenzar a padecer alguno de estos trastornos, te recomendamos seguir los consejos que te mostramos en el vídeo superior.

Asimismo, existen multitud de actividades que puedes hacer durante la cuarentena para evitar caer en el aburrimiento y la ansiedad, como dibujar, jugar a juegos de mesa, ver películas o estudiar. Si necesitas más ideas para poder llevar a cabo durante el confinamiento, haz click en este enlace.

Por otro lado, siempre es conveniente ver este periodo como una oportunidad para aprovechar y hacer todo aquello que nunca has podido hacer por escasez de tiempo.

No obstante, si consideras que la cuarentena te está provocando un alto grado de angustia, ansiedad o presentas los primeros síntomas de una depresión, lo mejor que puedes hacer es hablarlo con tus familiares y/o compañeros de casa y tratar de solucionar este bache mediante la comunicación.

