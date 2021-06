Por qué no debes dormir con un vaso de agua cerca

Es cierto que debemos beber al menos ocho vasos de agua cada día. Sin embargo, hay varias razones, como las que te contamos en el vídeo, por las que no conviene dormir con un vaso de agua cerca de la cama.

Puede que nunca te lo hayas planteado, pero tener un vaso de agua cerca de la cama podría interrumpir tu sueño. Al tenerlo a mano, beberás más agua, y por tanto necesitarás ir al baño durante la noche. De esta forma, es probable que no duermas profundamente, y por tanto, no descansarás a fondo.

Otra razón por la que no conviene colocar un vaso de agua cerca de la cama es porque se convertirá en un foco de gérmenes e ingerirías esas bacterias si bebes del vaso por la noche. Tener el recipiente destapado podría incluso cambiar el sabor del agua, ya que el contacto con el dióxido de carbono puede hacer que el equilibrio del PH se altere. Tampoco es buena idea utilizar el mismo vaso todas las noches, pues su uso continuado sin lavarlo podría acumular bacterias que sean perjudiciales para tu salud.

Por último, la razón más importante por la que no debes dormir con un vaso de agua cerca de la cama es porque existe la posibilidad de que se vierta o lo tires sin querer y el líquido podría caer en una regleta de enchufes o salpicar en una toma de corriente. Esto podría causar un cortocircuito o afectar a los mecanismos eléctricos de tu casa.

Por todas estas cuestiones, es importante que no dejes cerca de tu cama un vaso lleno de agua. En su lugar, si quieres tener algo con lo que hidratarte por las noches, puedes utilizar una botella que se pueda cerrar y que no se rompa fácilmente, pues si utilizas una botella de cristal, también correrás el riesgo de que se vierta, se rompa y cause un cortocircuito.

