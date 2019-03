¿Por qué tus mejores ideas se te ocurren mientras te estás duchando?

Por lo general, todos nosotros nos pasamos el día planeando el futuro o revisitando acontecimientos del pasado, pero raramente estamos centrados en el momento presente, en el aquí y ahora. Y en este punto podría residir la coincidencia de que la muchas de nuestras buenas ideas, o al menos las más creativas e inesperadas, se materializan. Por ejemplo, mientras nos duchamos o estamos haciendo unos largos en la piscina, o incluso mientras estamos corriendo o pedaleando en la bicicleta.

Cuando estamos enfrascados en estas tareas mecánicas, que además son tareas rutinarias y relajantes, no nos queda más opción que posicionarnos en el presente, dando espacio a nuestros pensamientos para divagar.

Así, cuando estamos buscando activamente la solución a un problema, tardamos más en conseguirlo o directamente no lo logramos. Sin embargo, si en vez de eso realizamos una tarea relajante que nada tenga que ver con lo que nos ocupa y que requiera poco pensamiento activo nuestro cerebro, inconscientemente, continuará buscando posibles soluciones hasta que emerge por fin la que buscábamos.

La mejor forma de buscar una solución es no buscarla

Tal y como explica Shelley H. Carson, investigadora y psicóloga de la Universidad de Harvard, si estamos preocupados por un problema cualquier interrupción en la concentración ofrece "un periodo de incubación (...) es decir, una distracción puede proporcionar el descanso que necesitas para desvincularse de una fijación con la solución inefectiva".

Carson, autora del libro 'Your creative brain', dice que la distracción no siempre es algo malo: las personas creativas no sólo son más susceptibles a la "novedad" -y por lo tanto a la distracción- sino que la tendencia de la mente a vagar por distintos pensamientos se asocia con personas altamente creativas, como publicó en un estudio en 'Journal of Personality and Social Psychology' en el año 2003. O como decía el filósofo Bertrand Russell, a veces es mejor soñar, navegar por la ambigüedad y dejar que las cosas se resuelvan por sí solas.

Otro estudio publicado en 'Journal of Experimental Psychology' sugiere que para fomentar la creatividad lo más eficaz es salir a dar un paseo. Y otro publicado en 'Psychological Science' también sugiere que quienes hacen una pausa en el trabajo para escuchar música o ver vídeos en YouTube también están potenciando su creatividad. A juicio del psicólogo de Harvard Daniel Goleman en su libro 'Focus', "el tiempo libre posibilita el florecimiento del espíritu creativo, mientras que las agendas demasiado estrictas, por lo contrario, lo sofocan".

Eso explicaría también cómo los grandes descubrimientos de la ciencia, por ejemplo, se han producido a menudo cuando el investigador estaba haciendo otras cosas, a veces profundamente cotidianas. A este proceso azaroso se le conoce por el nombre de serendipia. La palabra fue acuñada por Horace Walpole en una carta a su amigo Horace Mann en 1974. En ella se hacía referencia a un cuento de hadas titulado 'Los tres príncipes de Serendip', los cuales "siempre estaban haciendo descubrimientos, por accidente o sagacidad, de cosas que no se habían planteado".

De modo que si dejáis de trabajar un rato y os ponéis a mirar vídeos en YouTube o incluso a dar un paseo, no estaréis procrastinando, sino alimentando vuestra creatividad y productividad. Incluso podéis salir a divertiros un rato: investigadores de la Universidad Northwestern sugieren que las personas tienen mayor probabilidad de resolver rompecabezas de palabras de forma repentina cuando se divierten.