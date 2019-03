¿Qué pasaría si todas las personas del mundo quedaran en Murcia para saltar al mismo tiempo?

Supongamos por un momento que detectamos un meteorito de unos 4 ó 5 kilómetros de diámetro dirigiéndose directamente hacia nosotros. El impacto de un cuerpo de estas características produciría una catástrofe a nivel global que acabaría con multitud de especies entre las que se podría encontrar la nuestra, los humanos.

Existe una lista de cuerpos peligrosos que mantenemos vigilados por si su trayectoria deriva en una órbita de colisión (NEO, en sus siglas en inglés). ¿Podría la humanidad esquivar uno de estos posibles impactos reuniéndose en un sólo lugar para saltar simultáneamente y así variar la órbita de nuestro planeta?

Para responder a esta pregunta podríamos programar un simulacro. Compartimos el planeta con otros 7.000 millones de potenciales saltadores, aunque si nos ponemos de acuerdo podríamos colocarnos todos en Murcia (11.300 km2), en Alicante (5.800 km2) o en Madrid (8.000 km2), por ejemplo -necesitamos solo 3.000 km2 para tal congregación-.

Saltar tan cerca unos de otros es complicado. Para tomar impulso correctamente el ser humano necesita cierto espacio para agacharse y ayudarse con los brazos. Tal vez sería una buena idea que cada uno se llevara una silla, para saltar desde allí.

Supongamos entonces que todas las sillas son de la misma altura, unos 45 centímetros. Supongamos también que todas las personas pesan lo mismo, pongamos unos 60 kilos, pues hay que tener en cuenta que los niños también saltan. Esto hace una masa humana total de unos 420.000 millones de kilos y nuestro salto liberaría una energía equivalente a la de 500 toneladas de TNT.

Nuestra masa total es impresionante, hasta que la comparas con los 6.000 trillones de toneladas que pesa la Tierra. Según los cálculos, aunque toda la humanidad saltara de su silla simultáneamente, e incluso aunque la Tierra fuese rígida y respondiese instantáneamente, nuestro planeta apenas se desplazaría hacia abajo una distancia menor que la anchura de un átomo.

Nuestro simulacro terminaría con una sensación desoladora. No podemos variar la órbita terrestre para esquivar un posible impacto, o al menos, no así. Pero lo peor no es eso, lo peor es que estamos todos en Murcia y nos enfrentamos al mayor atasco de salida de la historia.