¿Qué pasa por tu cabeza cuando pillas un chiste? Lo han explicado con física cuántica

POR SI LO HABÍAS PILLADO

"No me gusta y me disgusta haber tenido que ver con ella”, dijo en cierta ocasión Erwin Schrödinger refiriéndose a la mecánica cuántica. Lo que no se imaginaba el físico austriaco es que, años después, esta compleja teoría serviría incluso para explicar algo tan mundano como por qué nos tronchamos de risa con los chistes.