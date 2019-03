¿Puedes llegar a morir por falta de sueño?

En enero de 1964 dos jóvenes estudiantes de 17 años decidieron llevar a cabo un experimento: ¿cuánto tiempo puede aguantar un ser humano despierto? Para decidir quién actuaría como conejillo de indias tiraron una moneda al aire y Randy Gardner fue el afortunado.

Así, tras pasar despierto 264 horas (11 días), Gardner, quien en la actualidad tiene 72 años, consiguió batir el récord del momento situado en 260 horas y alzarse con el reconocimiento del ser humano que más tiempo ha estado despierto sin ningún tipo de estimulante.

Tras su hazaña otros muchos dicen haberse mantenidos despiertos durante más tiempo, incluso llegando a las 449 horas (más de 14 días). Sin embargo, el caso de Gardner es el más citado gracias a que el psiquiatra de la Universidad de Stanford William C. Dement monitorizó todos los cambios de su cuerpo y los estudió al detalle.

A los tres días comprobó que Gardner empezaba a estar triste y a no coordinar sus movimientos. Lo siguiente fue perder el olfato y, a los cinco días, comenzó a tener alucinaciones. Entonces Dement pudo comprobar que varios partes de su cerebro se ‘apagaban’ de vez en cuando para sumirse en un ‘sueño rápido’.

Este mecanismo podría servir a los humanos para evitar la muerte aún cuando se superen los límites del desvelo, una estrategia que también utilizan algunas aves y mamíferos acuáticos.

Sin embargo, la falta de sueño puede llegar causar la muerte en el caso de otros animales. En un estudio de 1898 con perros se vio que, tras mantenerles caminando y sin dormir durante varias semanas, fallecieron por deterioros en el cerebro y la médula espinal. Lo mismo pudo comprobarse en investigaciones con ratones.

Ahora bien, aunque el récord de vigilia de los humanos sin llegar a la muerte sea tan duradero, esto no significa que la falta de sueño no nos repercuta negativamente en nuestro organismo. Expertos de la Sociedad Española del Sueño (SES) aseguran que no dormir lo suficiente aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, como el de mama e, incluso, la mortalidad.

La OMS determina que un adulto debe dormir entre siete y ocho horas para tener un estado físico, emocional y mental saludable. Según la SES, el 30% de la población española no lo cumple teniendo también más probabilidades de padecer obesidad, depresión, infertilidad o incluso tener un accidente de tráfico.