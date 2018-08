¿Se puede utilizar para algo el agua que suelta el aire acondicionado?

De los creadores de la idea 'por qué no hacer todo el avión del mismo material que la caja negra para que resista los accidentes' llega otro simplismo científico: si las máquinas de aire acondicionado 'crean' agua, ¿por qué hay problemas de sequía?

Vayamos por partes. Un aparato de aire acondicionado no 'crea' agua. Ese agua es producto de la condensación en el exterior del mecanismo que refrigera el aire de la estancia, algo similar a lo que pasa cuando te tomas una cerveza bien fría un día de calor: ¿verdad que aparecen gotas de agua alrededor y acabas mojando la mesa aunque no derrames nada del interior de la copa? Pues eso.

El hecho de que un aparato de aire acondicionado 'expulse' agua es, en cierta forma, una medida de seguridad: si las gotas de la condensación se quedaran dentro, a poco que hubiera algo mal aislado dentro podría cortocircuitar todo. Ya sabes, agua y electricidad, mala idea.

¿Y cuánta agua expulsa un aparato de aire acondicionado? Depende de un montón de cosas, desde el modelo, hasta la potencia, hasta la humedad del aire del lugar donde esté instalado. Pero pongamos que algo menos de un litro por hora, que no es poco.

Lo facilón sería contar, tantos aparatos de aire acondicionado, por tantos meses de calor, por tantas horas de funcionamiento de media, igual a un porrón de litros de agua que, al final, tiramos. En teoría, según la Ley, en nuestro país no se puede tener la manguera goteando a la calle, aunque es lo que hace la mayoría; en la práctica, aunque recojas toda ese agua en una botella o garrafa, luego la acabas tirando.

¿Se puede hacer algo con ese agua? Complicado

Para empezar, es agua destilada, que no necesariamente implica que sea apta para el consumo humano. El proceso de destilación, hecho con garantías sanitarias suficientes, puede implicar la potabilidad del líquido en cuestión, pero la destilación que tiene lugar en tu aparato de aire acondicionado no es el caso. Si te fijas, el agua destilada de verdad es clara, transparente... y la de tu aire acondicionado está turbia, a veces hasta de color marrón ¿De verdad quieres pegarle un trago?

Durante su proceso de destilación, ese agua está en contacto con todo lo que hay en tu casa, que por limpia que la tengas, no es algo -digamos- potable: microorganismos, ácaros, polvo, incluso trazas de piel humana. Y eso por no hablar de los compuestos químicos que 'manchan' el agua en el interior del aparato. Es, en resumen, un agua si no tóxica, potencialmente tóxica y de una elevada acidez.

Existe la posibilidad de adquirir una potabilizadora de agua, pero ten en cuenta que para cada tipo de agua no potable se requiere un tipo de tratamiento, y una potabilizadora del estilo de las que funcionan en las ciudades tienen un funcionamiento bastante complejo como para usarlas en casa (hay procesos de ionización, se usa en ocasiones ozono...)

En cualquier caso, plantéate lo siguiente: ¿sale rentable el gasto energético de usar el aire acondicionado para producir agua, recogerla, potabilizarla y arriesgarte a consumirla? Piensa por un momento dónde se han iniciado brotes de enfermedades como la salmonelosis en las ciudades y luego respondes.

En diversos foros se desaconseja su consumo, aunque se invita a usarla para regar las plantas... lo cual dependerá de qué plantas tengas para regar y cómo quieras tratarlas. No es, a priori, un agua indicada para regar precisamente por su acidez, aunque con un tratamiento de fertilización complementario y si la usas con plantas que sean resistentes, podría valerte (y, de paso, reutilizar ese agua)

Para lo que desde luego no vale es para lavarte. Bueno, allá tú si quieres ducharte con agua sucia. Ahorrarías bastante en consumo de agua (especialmente si eres de los que se bañan en lugar de ducharse)... pero también ahorrarías bastante en relaciones sociales porque a ver quién es el guapo que se acerca a ti. Eso suponiendo que no afecte a tu piel a largo plazo.