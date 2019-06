Por qué no deberías frotarte los ojos nunca más

¿Te suelen picar los ojos con frecuencia? Si le pones solución frotándote los ojos, deberías dejar de hacerlo. ¿Por qué? En este tutorial te contamos todos los motivos.

Frotarse los ojos puede estar visto como un gesto cotidiano e inocente. Sin embargo, este acto tan sencillo podría desencadenar algunos problemas para nuestra salud ocular.

Los ojos son uno de los órganos de nuestro cuerpo que se encuentran más expuestos al exterior. Por este motivo, debemos tener mucho cuidado con ellos y protegerlos tanto del sol como de otros agentes externos que los puedan dañar.

Las pestañas son la barrera natural del cuerpo humano para recoger todas aquellas partículas que puedan ser perjudiciales para nuestra vista, como por ejemplo, cuando algunas ráfagas de aire llevan arena o polvo.Si alguno de estos pequeños granos de arena consigue traspasar esa barrera y llegar a tus ojos, lo último que debes hacer es frotártelos, ya que podrías provocarte alguna lesión ocular.

Pero la cosa no queda ahí. En este tutorial en vídeo te explicamos detalladamente por qué no es recomendable que te frotes los ojos. Hoy en día, nos pasamos tantas horas delante de las pantallas, ya sea de los teléfonos móviles como de la tele o el ordenador, que nuestros ojos se resienten, por lo que no es de extrañar que sientas resequedad. Esto se debe a parpadeamos con menos frecuencia y tendemos a rascarnos los ojos para que hidraten.

No obstante, esta reacción no es la más apropiada para nuestra salud ocular. En este vídeo te explicamos los motivos por lo que no deberías frotarte los ojos nunca más.

