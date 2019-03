La píldora anticonceptiva sigue vinculada a un mayor riesgo de cáncer de mama

Las mujeres que toman píldoras anticonceptivas o dispositivos intrauterinos (DIU) que liberan hormonas tienen un riesgo más alto de sufrir cáncer de mama que las que utilizan métodos sin hormonas. El aumento es pequeño pero significativo, según de los autores de un amplio estudio realizado en Dinamarca.

La investigación, publicada en 'The New England Journal of Medicine', ha seguido a 1,8 millones de mujeres danesas durante más de diez años.

Se cree que los anticonceptivos modernos, que tienen dosis menos altas de estrógenos, son más seguros que los que tomaban nuestras madres y abuelas, pero este documento lo pone en duda.

En el estudio se indica que por cada cien mil mujeres que toman anticonceptivos hormonales hay 68 casos de cáncer de mama, en comparación con los 55 casos que se registran entre las que no lo usan. No es un aumento significativo, pero son 13 casos más de enfermedad en una muestra muy amplia.

Esta asociación de cáncer de mama y píldoras ya se estableció hace tiempo, aunque en este estudio que aborda el riesgo con una gran cantidad de participantes.

Los autores sostienen que la hormona sintética progestina, que está presente en los métodos anticonceptivos modernos, pueden estar aumentando el riesgo. El estudio es importante porque analiza también los efectos del DIU y, sobre todo, porque desmonta la teoría de que una menor dosis hormonal signifique menor riesgo de cáncer.

Respecto al DIU hay que destacar un aumento del 21% de riesgo de cáncer en los senos respecto a las mujeres que no lo usaron.

Mayor riesgo cuanto mayor es el tiempo que se toma

Este hallazgo es el primero que pone el foco en este asunto, aunque los expertos aseguran que en un futuro habría que analizar otros factores de riesgo de cáncer de mama como la actividad física, la lactancia o el consumo de alcohol.También hay que evitar el alarmismo porque estos anticonceptivos influyen en una reducción de cánceres de ovario y endometrio.

No obstante, uno de los autores afirma en The New York Times que el riesgo aumenta cuanto más tiempo se usaba una píldora o DIU hormonal. Las probabilidades aumentan entre las mujeres que los usaron más de diez años, pero también entre los que los tomaron durante cinco años, algo que ocurre incluso después de dejar de tomarlas.