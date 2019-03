La música alta en los restaurantes contribuye a que pidas hamburguesas y patatas

¿Mejor una ensalada o una hamburguesa? El hilo musical de establecimientos como restaurantes y supermercados influye en la valoración que hacemos ante esta disyuntiva. Según un reciente estudio, el volumen del sonido puede hacer que nos decantemos por opciones de alimentos sanos o por comidas poco saludables.

El trabajo, publicado en ‘Journal of the Academy of Marketing Sciences’, sugiere que la música alta, además de provocarnos estrés y aumentar el ritmo cardíaco, contribuye a que no recapacitemos sobre el plato que más nos conviene y acabemos consumiendo alimentos calóricos como hamburguesas y patatas fritas.

Por el contrario, las melodías reproducidas a un volumen bajo tienden a inducir calma y sosiego, ayudándonos a reflexionar sobre qué plato del menú o alimento de la tienda conviene más a nuestra salud.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos realizaron un experimento durante varias horas en una cafetería y restaurante en Estocolmo (Suecia), donde comprobaron que los clientes eran más proclives a pedir comida poco saludable cuando el hilo musical sonaba a un volumen de 70 decibelios (superior al máximo de tolerancia de 65 dB que establece la Unión Europea).

“Los restaurantes y supermercados pueden usar la música de ambiente estratégicamente para influir en el comportamiento de los consumidores”, ha advertido Dipayan Biswas, coautor del estudio e investigador en la Universidad del Sur de Florida (Estados Unidos).