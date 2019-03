Mantener los ojos bien abiertos te hace parecer más inteligente

Si pensabas que el lenguaje es la única clave para parecer más listo, te falta información. Un reciente estudio sugiere que interpretamos ciertas expresiones faciales como signos de inteligencia, por ejemplo mantener los ojos bien abiertos y evitar fruncir el ceño.

Sus autores son un par de psicólogos de la Universidad St. Andrews, que han realizado dos ensayos diferentes para analizar cómo percibimos el atractivo y la inteligencia de otras personas a partir de sus caras.

Según explican en el artículo que han publicado en 'Journal of Experimental Psychology', solemos pensar que las personas con los párpados a medio cerrar y expresiones de tristeza como el ceño fruncido están desanimadas y cansadas, y estos dos últimos factores afectan negativamente al rendimiento cognitivo del cerebro.

Después de analizar las valoraciones de casi 200 personas, tanto adultos como niños y adolescentes, han encontrado que en general tendemos a creer que aquellos que se muestran menos alerta o cabizbajos parecen menos inteligentes que quienes están bien despiertos.

Esto no significa que las personas con aspecto cansado o que manifiestan poco interés no sean listas, sino que no lo transmiten. Por eso, los investigadores aconsejan controlar las expresiones faciales en ciertas situaciones, como una entrevista de trabajo o en clase.