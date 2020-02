En muchas ocasiones hacemos patatas fritas para acompañar nuestra comida o simplemente para picar. Además, cuando salimos a comer a un restaurante es muy normal ver este alimento en la mayor parte de los platos. Pero, ¿sabes cuál es el límite de patatas que has de comer para no engordar?

Las patatas fritas, como alimento, está riquísimo. Llenan enseguida y son muy fáciles de cocinar. Aunque, si estás intentando adelgazar o estás en el máximo de tu peso ideal, las patatas fritas no son nada recomendables.

Sin embargo, un científico nutricionista de la Universidad de Harvard ha desvelado cuál es el número exacto de patatas fritas que puedes comer al día sin ganar peso o perjudicar tu salud con la sal y el aceite de las mismas. En el vídeo superior te lo mostramos.

Al freír un alimento, es esencial hacerlo con un aceite de calidad ya que, de no ser así, puede que nos termine, a la larga, afectando a la salud. Aunque, por lo general, en los locales o restaurantes no se usa el mejor aceite del mercado y, pese a que no lo tomamos a diario, sí nos puede hacer engordar.

De esta manera, es muy importante que controlemos los alimentos que tomamos y la cantidad. Si te cuesta medir la comida de los platos, con este truco no volverás a tener problema alguno. Asimismo, no pasará nada porque de vez en cuando tomes una ración de patatas fritas más grande de lo normal. Ya que, por una vez, no te van a matar. Y ya compensarás en otra ocasión las calorías que tienen que, por cierto, te contamos en el vídeo.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Saben las mascotas qué hora es?

¿Me espía mi robot aspirador?