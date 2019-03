¿Es distinto el cerebro de un matemático?

Un equipo de dos investigadores de las universidades de Paris-Sur y Paris-Saclay de Francia, Marie y Stanislas Dehaene Amalric, ha descubierto, a través de pruebas de imagen por resonancia magnética funcional (fMRI), que las redes neuronales utilizadas para procesar las matemáticas son diferentes de las que se utilizan para procesar el lenguaje en el cerebro humano.



Lo cierto es que durante mucho tiempo, los científicos han debatido si el cerebro, a la hora de resolver problemas de matemáticas, funciona de la misma forma y utiliza el mismo mecanismo que cuando trabaja con problemas de otro tipo como con el lenguaje. ¿Se utiliza una región diferente del cerebro en este caso?



Esta nueva investigación trata de resolver esta y otras preguntas de la comunidad científica sobre las que hasta ahora existen dos hipótesis: primero, el desarrollo histórico de nuestra capacidad para las matemáticas tiene que ver con la lengua y el lenguaje; segundo, que el cerebro utiliza la comprensión intuitiva del espacio y el tiempo -más antiguo que el lenguaje- para resolver las tareas con números y conceptos matemáticos abstractos.



Para llegar a esta conclusión, los científicos han llevado a cabo diversos experimentos con voluntarios dispuestos a someterse a exploraciones de resonancia magnética funcional mientras que participaban en diversas tareas. Entre los voluntarios hay tanto matemáticos como personas que no tienen ningún tipo de relación con este campo; en total, 15 matemáticos y 15 no matemáticos.



Los 30 participantes se sometieron a las pruebas de fMRI mientras respondían a “verdadero” o “falso” en un juego de preguntas; algunas de ellas requerían de pensamiento matemático. Los resultados revelaron que, cuando les hicieron preguntas no relacionadas con matemáticas, los cerebros de los dos tipos de participantes respondieron de la misma forma con el proceso asociado previamente al lenguaje. Sin embargo, cuando las preguntas requerían un mayor nivel matemático, las regiones parietal, prefrontal y temporal inferior se iluminaban por completo en el cerebro de los matemáticos pero no en el resto, lo que evidencia por qué algunas personas tienen habilidades matemáticas y otras no.



Y es que sólo cuando se trataba de preguntas generales acerca de números y fórmulas matemáticas, se les activaban las mismas áreas en el cerebro. En ambos grupos, las regiones del cerebro asociadas con el procesamiento del lenguaje no se iluminaban cuando los voluntarios estaban reflexionando sobre las preguntas de matemáticas.



Los escáneres cerebrales muestran, según los investigadores, que el cerebro humano tiene diferentes redes neuronales para el manejo de las habilidades matemáticas que para el procesamiento del lenguaje. Además, nuestro órgano pensante utiliza la misma red neuronal para entender las matemáticas de una manera básica como lo hace cuando se trata de dar sentido a los números o al espacio.