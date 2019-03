1.- Solo usamos el 10% de nuestro cerebro

Pues mira, no. Ni el 11. Lo usamos entero.

Este mito es un clásico entre supersticiosos de todo tipo. Se utiliza generalmente para justificar los poderes extrasensoriales, que están alojados en ese 90% al que unos pocos dotados sí que pueden acceder por un precio razonable.

Lo que sí es cierto es que solo usamos una pequeña parte de nuestras capacidades mentales, razón por la cual incluso la gente más inteligente se aturulla a veces con las máquinas de la ORA.

2.- La leche es mala

Es el último grito de la rumorología de internet.

Algunos nutricionistas no paran de repetirlo, a pesar de que no hay un solo estudio que pruebe tal cosa (salvo, lógicamente, en el caso de personas con intolerancia a la lactosa).

Los detractores de la leche argumentan que, salvo el hombre, ningún animal sigue bebiéndola después de la lactancia. J.M. Mullet, profesor de biotecnología y autor del libro 'Comer sin miedo', responde así a ese argumento: "Tampoco he visto a un animal comer bacalao al pil pil y nadie ha probado jamás que sea malo para el hombre".

3.- El pelo sigue creciendo tras la muerte

Se dice en cientos de películas, pero es mentira.

A los muertos no les crece el pelo, ni tampoco las uñas. Lo que ocurre es que, al descomponerse la carne, tanto el pelo como las uñas sobresalen más. Esos malditos guionistas solo saben mentir.

4.- El calor se escapa fundamentalmente por la cabeza

Falso. El calor se escapa en la misma proporción por todo el cuerpo.

Según parece, el origen es este mito se remonta a un estudio donde se expuso a varios sujetos al frío extremo… sin gorros. Obviamente, el calor se les escapaba por la cabeza, del mismo modo que si sales a la calle sin zapatos, el calor se escapará sobre todo por los pies. Créeme, no hace falta que lo hagas.

5.- Lo natural es mejor

Es el eslogan de nuestro siglo y, como suele pasar con los eslóganes, no es cierto. Lo usan productos alimenticios, de higiene, cosméticos y hasta coches. Otra variante del mismo concepto sería: lo químico es pernicioso. En ambos casos se trata de una falacia.

Primero, porque todo es químico (tu champú, tu pelo, tu cabeza, tu cuñado, el planeta, la luna, el amor y hasta la idea misma de Dios es un proceso químico). Y segundo, porque hay muchas cosas "naturales" que no son buenas en absoluto, como la belladona, el veneno de una cobra o la picadura del escorpión.

6.- Las feromonas

Se suelen representar como unas pelotitas que la mujer lanza al hombre y viceversa. Su propósito: el encandilamiento, el romance, la excitación; en dos palabras: el amor.

Lo que pasa es que los humanos, hasta donde sabemos, no expulsamos feromonas. Sí lo hacen, y de ahí viene el mito, otros animales como las hormigas y las mariposas, ninguno de los cuales celebra San Valentín.

7.- Ver la tele de cerca daña la vista

Ver la tele, de cerca o de lejos, quizá no sea lo mejor para la cabeza, pero no parece tener un efecto pernicioso en el sistema óptico humano. Otra cosa es que no tenga mucho sentido. Allá cada cual.

8.- Un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar

Lo cantaba Calamaro en no se qué canción, a pesar de lo cual no es cierto.

Un rayo puede caer en el mismo lugar dos, tres y mil veces. De no ser así, no existirían los pararrayos (objetos puntiagudos donde, salvo defecto de fábrica y/o de instalación, caen muchísimos rayos).

9.- Medicamento homeopático

No solo es mentira sino que es una de esas paradojas que podrían enseñarse en los colegios (junto a "calor frío").

Desde un punto de vista científico, un producto homeopático no es un medicamento, como tampoco lo es un te o el curita sana de una madre.

La homeopatía jamás ha demostrado un efecto superior al placebo y, más allá de consideraciones administrativas, no debe equipararse a un medicamento.

En palabras del gran cómico australiano Tim Minchin: "¿Sabes cómo se llama la medicina alternativa que ha demostrado que funciona? Medicina".

10.- Es bueno beber dos litros de agua al día

Tampoco es verdad. Ni mentira exactamente; es solo un rumor sin evidencia científica alguna. Eso no impide que lo oigamos constantemente, a veces en boca de "expertos" que representan a instituciones de prestigio. Se trata, sin duda, de un gran triunfo del lobby de las embotelladoras. Seguro que ahora se arrepienten: ¡debimos decir tres litros!