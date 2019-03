Descubren un ‘botón’ en el cerebro para estimular el buen humor

En el popular cuento del Mago de Oz, el hombre de hojalata decía que quería un corazón, “porque los cerebros no hacen feliz a uno y la felicidad es lo mejor que hay en el mundo”. Sin embargo, un equipo de investigadores sí cree que nuestro cerebro esconde algunos mecanismos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y parecen haber encontrado uno de ellos.

Según un estudio publicado hoy en la revista Current Biology, la estimulación de una región del cerebro puede utilizarse para mejorar el estado de ánimo en pacientes deprimidos. En particular, los investigadores aseguran que “la corteza orbitofrontal (COF) lateral es una nueva y prometedora diana para la estimulación cerebral terapéutica en los trastornos del estado de ánimo”.

Los experimentos en los que se envían estímulos a diferentes áreas del cerebro para estudiar la reacción de los pacientes se han popularizado en los últimos años y se conocen como terapias de estimulación cerebral profunda o ECP.

En particular, se ha utilizado como tratamiento emergente para lo que se conoce como trastornos refractarios del estado de ánimo y su éxito depende en gran medida del área del cerebro seleccionada.

Estudios anteriores ya habían mostrado que la COF, y en particular la COF lateral, podía ser un centro clave para los circuitos relacionados con el estado de ánimo, pero hasta ahora no había sido bien caracterizado como un objetivo de estimulación.

Para este estudio, los investigadores contaron con 25 sujetos con epilepsia a los que ya se les habían implantado una serie de electrodos intracraneales para tratar y analizar sus convulsiones y que tenían distintos grades de depresión, desde leve a severa.

Los científicos aprovecharon los electrodos implantados para estimular la COF lateral, así como otras regiones cerebrales, mientras recopilaban información sobre el estado de ánimo de los participantes y les hacían una serie de cuestionarios.

Tras analizar los datos, los investigadores concluyeron que “la estimulación del COF lateral produjo una mejoría aguda del estado de ánimo dependiente de la dosis en sujetos con depresión inicial de moderada a grave”.

Un área controvertida

Este tipo de estudios se basan en una concepción moderna de los trastornos del estado de ánimo que sostiene que los signos y síntomas de la desregulación emocional son manifestaciones de una actividad anormal de las redes cerebrales.

Sin embargo, no existe un consenso científico al respecto y no son pocos los especialistas que ponen en duda que exista una relación tan directa entre este tipo trastornos y los mecanismos cerebrales.

Así que no queda claro si el bueno del hombre de hojalata tenía o no razones para creer que un cerebro no le podía dar la felicidad, ya que este órgano es el único que puede convertirnos en personas felices, pero puede que también en terriblemente desgraciadas.