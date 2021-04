Covid-19: ¿Sirve de algo que se liberalice la patente de la vacuna?

Durante este mes de abril España parece que va a pegar un buen acelerón con respecto a la vacunación de su población ante el coronavirus gracias a la llegada de las ansiadas vacunas, según ha declarado Pedro Sánchez durante su comparecencia de hoy, en la que afirma que a finales del mes de agosto se espera haya 33 millones de personas ya vacunadas en nuestro país.

Sin embargo, algunos expertos y organizaciones sanitarias como la OMS (Organización Mundial de la Salud) reclaman más presión para que se liberalice las patentes de las vacunas contra la Covid-19, al menos mientras dure la pandemia de este virus y poder acelerar incluso más el proceso de vacunación tras un primer trimestre del año muy lento.

“"Están ahí para su uso en emergencias. Si ahora no es el momento de usarlos, ¿cuándo es?. Estamos en un tiempo sin precedentes y en la OMS creemos que estamos en ese momento de excepción de patentes en productos médicos hasta que se acabe esta pandemia"

Por otro lado, las compañías farmacéuticas no están de acuerdo y defienden que precisamente son ellas las más interesadas en que las vacunas se produzcan de forma más rápida y masiva.

Esta petición llegó hasta Bruselas aunque la Comisión Europea no cree que la liberación de patentes sea la solución adecuada. Según afirmaba el portavoz Ejecutivo Comunitario Balazs Ujvari que señalaba que el problema reside en la incapacidad para producirlas aunque no hubiera patente.

¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho de autor que se otorga a una determinada idea o invento y que ofrece a su dueño la exclusividad de explotarlo y o mejorarlo. Esto impide que terceras personas utilicen esas ideas, inventos o tecnología sin el permiso del titular.

En el caso de las vacunas del coronavirus las diferentes farmacéuticas que han desarrollados sus vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, etcétera, también han patentado sus descubrimientos impidiendo que terceros puedan explotar libremente la producción.

De ahí que algunos políticos, organizaciones y expertos reclamen que se liberalice está patente para que otras fábricas y sobre todo la población más desfavorecida pueda también acceder a las vacunas.

¿Sería eficaz la liberalización de las patentes?

En este aspecto, como hemos visto a lo largo del artículo hay defensores y detractores mientras que diferentes organizaciones y políticos argumentan que al liberarse la patente se podrían fabricar muchas más dosis de vacunas y por lo tanto acelerar la vacunación, pero sobre todo para que los países más pobres tuvieran acceso de forma más rápida a estos sueros.

Otros, como la industria farmacéutica aboga que el problema no es la liberación de la patente, aunque estas estuvieran accesibles no hay suficientes fábricas aptas para realizar este tipo de vacunas. Además, ahora que por fin parece que se ya está en marcha un proceso de distribución masiva de vacunas parece que ya no depende tanto de la capacidad de producción de vacunas sino de la capacidad de vacunación que pueda tener cada país para acelerar el proceso. Por lo que esto ya queda en manos de las autoridades competentes.

No obstante, el debate está servido.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Pueden las vacunas para la transmisión del coronavirus?