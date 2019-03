¿Cómo será el mundo en 2045?

La gente de DARPA, que no son los malos de 'Perdidos' sino la rama científica y tecnológica de la defensa estadounidense, tienen una idea de cómo será el mundo de aquí a tres décadas

Seguramente has visto videos de robots como estos que parecen señores borrachos y perros trastornados, aunque se supone que son el futuro de la guerra. Y todos están financiados por DARPA.

Hace unos días, tres de los principales ingenieros de DARPA publicaron unos vídeos donde explican el impacto que podría tener en el futuro la tecnología que están desarrollando. Y, por supuesto, hablan de drones. Pero no de unos drones cualquiera, sino de lo que llaman "drones vampiro".

Serán unos robots que, tras cumplir su misión… se evaporan. Literalmente. Los drones pasarían de estado sólido a líquido y luego a gaseoso. Esto no parece tener mucho sentido en el ámbito civil pero, al parecer, sí en el militar. La responsable de este proyecto en DARPA no sólo imagina eso, sino que aspira a que esos drones sean capaces de entender órdenes complejas.

Según ella, en el futuro, los robots "nos entenderán". De hecho, DARPA está desarrollando un "sistema artificial empático". Gracias a él, los robots podrán detectar el estado emocional y físico de las personas.

Además, en 2045 la nanotecnología será parte de nuestro día a día. Todos tendremos, por ejemplo, lentillas de visión nocturna que tendrán un grosor de solo unos átomos. Eso por no hablar de las prótesis artificiales. Según, DARPA en 2045 no habrá un solo manco. Al menos, no en el primer mundo.

En el futuro todas las prótesis se controlarán directamente desde nuestro cerebro. Y no solo las prótesis. También conduciremos así: bastará con que pensemos dónde queremos ir para que nuestro coche nos lleve.

Si DARPA acierta, quedan unos treinta años para que todo esto sea realidad. Así que, si quieres verlo, más te vale comer sano y hacer deporte. Salud.