Cómo decir 'no' sin caer mal

Hay ocasiones en la vida en las que más vale decir un NO a tiempo. Pero por miedo a entrar en conflicto o caer mal, a veces nos cuesta dar esta respuesta tan tajante.

A continuación te mostramos algunos consejos para decir NO de forma rotunda pero educada.

Has de ser tajante cuando la situación lo requiere y no debes temer la reacción de la otra persona. Si usas una buena argumentación a la hora de ofrecer esa negativa ayudará a que la otra persona lo entienda mejor. Pero ojo, argumentar no es poner excusas, si las utilizas corres el riesgo de entrar en un bucle sin fin o si decides mentir te arriesgas todavía más a que este NO vaya cada vez peor y te encuentres en un callejón sin salida.

Si te encuentras con una persona cuya petición es muy insistente y parece que no acepta un NO como respuesta, los expertos en comunicación asertiva aseguran que debes ser perseverante y continuar diciendo que no hasta que esta persona por fin lo entienda. Repite el no muchas veces, en una respuesta corta y sin justificaciones.

Por otro lado, si te encuentras en una situación molesta la opción no es o callarse o gritar enfurecido. Lo mejor es tratar de comunicarlo lo más neutral posible, es muy probable que la gente que esté provocando esa molestia trate de no hacerlo más.

Otra opción, si tienes que decir que no es hacerlo pero además ofreciendo una solución.

En alguna ocasión nos sentimos presionados a dar una respuesta inmediata, sin embargo, si no tienes clara la respuesta lo mejor es que lo pienses y no te precipites. También nos podemos negar basando nuestra respuesta en nuestros principios si algo nos hace sentir incómodos.

Por último, te contamos una técnica infalible para negarte a participar en alguna cosa. En primer lugar muestra apoyo al proyecto, en segundo recházalo por el motivo que sea y en último lugar agradece que hayan contado contigo para la iniciativa.