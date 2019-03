La ciencia busca un cacahuete que no dé alergia

¿Reemplazar el cacahuete tradicional por uno que no posea el genoma que causa las alergias? Cada vez más cerca.

Un equipo de científicos de la Universidad de Australia Occidental (Australia) se ha unido a un equipo global de investigadores que ha identificado los genes de los cacahuetes de cara a conseguir que la manipulación genética sea capaz de evitar una respuesta alérgica en los seres humanos con un nuevo súpercacahuete.

Los expertos, junto con varias organizaciones de investigación a nivel mundial, incluido el Instituto Internacional de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT), identificaron los genes mediante la decodificación del ADN de los cacahuetes. Concretamente, encontraron 21 genes diferentes que podrían ser causantes de esta alergia. El descubrimiento también conducirá a una mayor productividad de los cultivos y también, cómo no, a aumentar su valor nutritivo.



Los cacahuetes representan una importante fuente de alimento en el planeta y es uno de los cultivos de mayor importancia económica. Con un origen sudamericano, estos frutos secos se cultivan en más de 100 países, con aproximadamente 42 millones de toneladas de producción cada año. Contienen casi la mitad de las 13 vitaminas esenciales y el 35% de los minerales que el organismo necesita para funcionar correctamente, de ahí su importancia.



Sin embargo, las alergias también son un problema. La alergia a los cacahuetes tiene una alta prevalencia en Australia, afectando a aproximadamente el 3% de la población y puede causar un grave problema si no se consigue tratar rápidamente.



El profesor Rajeev Varshney, Director de ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) ha desempeñado un papel clave en el estudio. Varshney ha comentado que los hallazgos serán un logro importante para la industria y la agricultura: “Este descubrimiento nos lleva un paso más cerca de crear cacahuetes que tendrán importantes beneficios a nivel mundial. También vamos a ser capaces de producir estos frutos secos con más beneficios para la salud con mayor valor nutricional”, aclara el investigador.



El siguiente paso será alterar los genes descubiertos en el estudio y probar los resultados en geocarpy (el proceso productivo en el maní), para desarrollar nuevas variedades de cacahuetes. Así, la solución a una de las alergias alimentarias más populares podría estar muy cerca, aunque habrá que esperar un poco para probar este nuevo y nada alérgico fruto seco.



Los resultados han sido publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).