El cerebro utiliza imágenes del pasado para hacerte creer que ves perfectamente

Si alguna vez has acudido al médico para que te revise la vista sabrás el protocolo. La prueba consiste en leer la secuencia de letras y números que aparecen sobre un panel de fondo blanco y que cada vez se hacen más pequeños. Seguramente pienses que veías los primeros completamente nítidos, pero no es así. A tus ojos siempre se le escapan detalles, aunque no necesites gafas.

Los humanos procesan solo una parte de la información recibida por vía ocular. Pero el cerebro, el único órgano con poder de manipulación, te engaña para que pienses que aprecias los objetos perfectamente. Un equipo de psicólogos de la Universidad de Bielefeld en Alemania ha demostrado que la mente utiliza constantemente experiencias visuales anteriores para completar las imágenes.

Solo vemos una parte del mundo claramente, la que puede apreciar la fóvea, la parte central de la retina, capaz de asimilar todos los datos que recibe en un área equivalente a la del dedo pulgar. Estos científicos afirman que cuando miramos un objeto, el cerebro guarda la imagen nítida de la fóvea. Así, crea una especie de biblioteca de fotografías en alta definición.

Si volvemos a observar el mismo punto, incluso de refilón, el cerebro sustituye rápidamente la instantánea borrosa por su versión con más calidad. Según los expertos, nuestra percepción depende en gran medida de esta memorización de imágenes. “No vemos el mundo presente, si no nuestras predicciones”, aseguran.