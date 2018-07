Tu cerebro podría haberse inventado el primer recuerdo que tienes de la infancia

Quién más, quién menos, recuerda algún primer momento de su infancia. Quizás sea una de las primeras celebraciones de cumpleaños, una excursión que nos marca especialmente o a lo mejor se trata de un golpe traumático que jamás olvidaremos. Sin embargo, también hay una posibilidad más: que el recuerdo sea totalmente inventado y que jamás sucediera tal cosa.

Esta es una de las posibilidades que se baraja tras un reciente estudio en el que participaron más de 6.500 voluntarios que debían responder a un cuestionario sobre sus recuerdos de infancia. Las conclusiones de la investigación son reveladoras: al menos el 40 % de los recuerdos de niñez son totalmente inventados.

Cerca de 2.500 de los encuestados aseguraron que su primer recuerdo es previo al momento de cumplir dos años. De hecho, esta llamativa situación va más allá: de esos 2.500, al menos 900 informaron de que su primer recuerdo es de algún momento previo a su primer cumpleaños. La cuestión es que eso no es posible. No en vano, se cree que la mayoría de personas no puede tener un primer recuerdo previo a su tercer cumpleaños: nuestro cerebro parece incapaz de retener información anterior a esa edad.

No obstante, esos primeros recuerdos no son exactamente un invento que cada cual se saca por completo de la manga. De hecho, los investigadores descubrieron que lo narrado por los participantes concordaba con una posible situación real de alguien de esa edad. ¿El motivo? Los responsables del estudio barajan la posibilidad de que, en realidad, sea una construcción en base a fotografías vistas hasta la saciedad. Ya sea dando los primeros pasos con los pañales puestos o tumbado en la cuna, ver esa fotografía podría haber creado la falsa sensación de recordar ese momento. Sin embargo, no es algo que recordemos realmente.

Además, los investigadores detectaron un patrón: cuanto mayor era el participante, más posibilidades había de que estuviera narrando un primer recuerdo inverosímilmente temprano. Así, ten precaución con lo que crees rememorar de tu infancia: un 40 % de esos primeros recuerdos son una gran mentira.