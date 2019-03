Cae un mito: el sexo y la violencia no venden

Que el sexo y la violencia venden es una máxima aceptada por muchos productores de televisión y publicistas. Sin embargo, un reciente estudio ofrece evidencias de que esta afirmación simplemente no es cierta. Al menos no en todos los casos.

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio ha analizado los resultados de 53 experimentos diferentes en los que participaron casi 8.500 personas. Todos estos experimentos estudiaron si los programas de contenido sexual o violento mejoraban las ventas de los productos que se anunciaban durante su emisión.

Los resultados mostraron que, en general, los programas que emiten contenidos de violencia y sexo no ofrecen un contexto ideal para la publicidad. Los autores del estudio explican que no es que la gente no preste atención al sexo y a la violencia en los medios de comunicación, sino que las personas están tan centradas en ese tipo de contenido que prestan menos atención a los mensajes publicitarios.

Lo importante, destacan los autores del estudio, es que el contenido del anuncio y el de los medios donde se emiten sean similares. Por ejemplo, se observó que los anuncios violentos funcionaban mejor cuando se emitían durante programas violentos.

El análisis incluyó estudios realizados en diversos tipos de medios, como prensa escrita, televisión, cine o videojuegos, en los que se estudió como afectaba la violencia y el sexo a los espectadores, atendiendo a si recordaban o no la marca anunciada, analizando los sentimientos que le había despertado el producto y si tenían intención de comprarlo.

Los resultados mostraron que, en general, la gente tenía actitudes menos favorables hacia las marcas que, pese a no tener contenido violento o sexual, se anunciaban en medios que difundían contenidos de este tipo y mostraron menos intención de comprar dichas marcas.

Respecto a los anuncios que sí tenían sexo y/o violencia, el estudio concluyó que, en general, la capacidad para recordar las marcas o la intención de compra de los productos anunciados no se veía afectada. Sin embargo, las actitudes hacia las marcas que ofrecieron anuncios con contenido sexual o violento fueron significativamente peores que las que obtuvieron que esas mismas marcas en anuncios más neutrales.

El estudio también observó que las personas mayores son menos propensas a comprar productos que aparecen en los anuncios violentos o sexuales, en comparación con personas más jóvenes y que las actitudes de rechazo hacia las marcas con este tipo de anuncios han disminuido en las últimas décadas.