Bacterias, electricidad y agua: la extraña receta para fabricar alimento en el laboratorio

Ni vegetales ni ningún tipo de animal: un equipo de científicos finlandeses ha ideado un método para producir un tipo de alimento proteico en el laboratorio con las bacterias como único ingrediente vivo. El resto de la receta implica agua, dióxido de carbono, electricidad... y un poco de tiempo.

El trabajo de estos expertos, del Centro Técnico de Investigación VTT y la Universidad de Tecnología de Lapeenranta, se integra en el marco de un proyecto financiado por el Gobierno del país nórdico para reducir las emisiones de dióxido de carbono a través de la innovación.

Con el fin de desarrollar una alternativa más sostenible a la agricultura extensiva, han diseñado un proceso semejante -en cierto modo- a la fabricación de cerveza. Tiene lugar dentro de un pequeño biorreactor, donde se introducen las bacterias con agua y un dispositivo eléctrico que rompe las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Los microorganismos se alimentan de este último producto y toman dióxido de carbono de la atmósfera.

El resultado es un polvo de bacterias que contiene alrededor del 50% de proteínas, 25% de carbohidratos y 25% de ácidos nucleicos. Lo cierto es que de momento no tiene mucho sabor, pero podría modificarse para mejorar sus propiedades organolépticas, de forma que podría servir incluso como alimento para humanos. O eso o emplearse en la obtención de una sustancia 100% proteica.

Aunque de momento se necesita una semana para obtener un solo gramo de este producto, el objetivo es adaptar el procedimiento para fabricar proteínas a gran escala: diseñando reactores más grandes, mejorando su eficiencia y acelerando el crecimiento bacteriano.

Si consiguen aumentar la producción, podría crearse un sistema de producción de alimentos que no se sustentara en la agricultura tradicional y, por tanto, no consumiera tantos recursos. Incluso podría llevarse a cabo en ambientes desérticos, no aptos para los cultivos o en aquellos lugares donde la selva o los bosques son arrasados para que el ganado pueda pastar.