Agorafobia: qué es, síntomas y tratamientos

Clara Belmonte es la protagonista de 'La cocinera de Castamar' la nueva serie que podemos ver cada jueves en Antena 3 y que ya puedes disfrutar en ATRESPlayer Premium. Clara narra que tras enterarse de la ejecución de su padre comenzó a sentir un gran terror a salir a los espacios abiertos. Este trastorno es conocido como agorafobia.

Seguramente la mayoría de las personas cuando se nos viene a la mente la palabra 'agorafobia' en seguida deducimos que su significado es miedo a los espacios abiertos, quizá este pensamiento venga dado por su etimología ya que la palabra 'ágora' en griego significa plaza pública y 'fobia' significa miedo. No obstante, este trastorno es mucho más complejo y no solo es 'terror a los espacios abiertos'

¿Qué es la agorafobia?

En realidad, la agorafobia es un trastorno de ansiedad que consiste en tener miedo a acudir a lugares donde no poder percibir ayuda ante un posible ataque de pánico. Se sienten indefensos ante el miedo. Tienen miedo al miedo. Miedo a perder el control en un lugar público y hacer el ridículo o sentir vergüenza, miedo a encontrarse en una situación donde no pueden escapar o no pueden recibir socorro si aumenta la ansiedad.

Aunque no hay una causa justificada la agorafobia suele comenzar cuando una persona sufre un fuerte ataque de pánico en algún lugar. Por ello, los pacientes con agorafobia suelen enfrentarse a esta situación de dos formas según un estudio: conductas de evitación (disminuir la ansiedad evitando los estímulos fóbicos) y conductas de escape (disminuir la ansiedad huyendo de los estímulos fóbicos al presentarse éstos). Por esta razón, suelen evitar zonas en las que puedan sufrir esa ansiedad como pueden ser lugares con gran multitud de gente e incluso pueden temer salir solos de casa. Sin embargo, en el hogar suelen sentirse seguros y tranquilos ya que es un entorno que controlan.

Síntomas

En cuanto los síntomas físicos pueden ser similares a los de un ataque de pánico:

-pulso acelerado

-sensación de asfixia o presión en el pecho

-temblores

-mareos

-náuseas

Además, a estos les acompañan diferentes sensaciones como:

-Temor a salir de casa y permanecer grandes periodos en su interior

-Temor a quedarse solo

-Temor a perder el control en un lugar público

-Sensación de desesperanza

-Sensación de dependencia

-Distanciamiento con más personas.

Tratamientos

Según este estudio sobre 'Agorafobia (con o sin pánico) y conductas de afrontamiento desadaptativas' existen estrategias para afrontar este trastorno como: mecanismos defensivos, estrategias de afrontamiento y estrategias tranquilizadoras, entre otras. Como componentes se señalan la búsqueda de compañía, señales y referentes de seguridad y objetos contrafóbicos de distracción. Estas estrategias consisten en un grupo de conductas manifiestas y encubiertas (con frecuencia, ritualistas) que les permiten resistir parcialmente y por un tiempo los estímulos fóbicos e interoceptivos (contrariamente a las otras estrategias de evitación y escape). Sin embargo, el mejor tratamiento lo debería dictaminar un buen profesional para cada caso individual.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Alguna vez has notado que estás en la cama, ya consciente, pero no te puedes mover? Quizá estés sufriendo una parálisis del sueño