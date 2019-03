Deja la timidez atrás con estos siete trucos

Las consecuencias que traen consigo la timidez condicionan la vida de las personas que la sufren y en muchas ocasiones les impide relacionarse de manera corriente con amistades o familiares. Esta sensación tiene diferentes grados. El más leve sería la timidez temporal ocasionada por factores como una mala experiencia pasada y el más grave conllevaría un estado crónico en el que peligrarían hasta las relaciones sociales del ser humano.

Dejar atrás esta sensación es una tarea que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, no sólo por parte de la persona que la sufre sino también por sus allegados. Una de las maneras más efectivas de acabar con ella sería ponerse en manos de los profesionales, otra muy diferente es hacerlo por voluntad propia. Si quieres acabar con la timidez por ti mismo, aquí van unos consejos que te ayudarán a conseguirlo:

-Mira en tu interior: Muchas veces la solución está en nuestro interior. Uno de los factores causantes es la falta de autoestima. Dedica un tiempo a buscar aquello que no te guste, a partir de que lo identificas vete cambiándolo poco a poco. Un ejemplo: Cambia las caras largas por una sonrisa.

-Explota tu potencial: Todos tenemos algo que nos hace únicos, tú también. Lo único que debemos hacer es explorarlo y ahondar en él. Si la gente ve que eres capaz de hacer algo y que te desenvuelves con soltura en un ámbito, te ganarás su confianza.

-Muévete en círculos similares: Este factor va muy unido al anterior. Al estar en grupos sociales que comparten tus mismas aficiones y poseen un potencial similar al tuyo, no te sentirás inseguro ni tendrás ese miedo a fallar. Como muestra sería un equipo de fútbol, todos los integrantes comparten una misma pasión.

-Bienestar físico y mental: Sentirte bien contigo mismo es esencial. Si no te ves bien, no pienses que alguien te va a ver bien. Realizar ejercicio a diario y llevar una dieta saludable te hará sentir mejor y desaparecerá una de las posibles razones de la timidez: ocultarte a los demás por el físico.

-Mira a los ojos de los demás: Al mirar a los ojos, te expones y recibes un "feedback" de lo que está pensando sobre ti la otra persona. Otro factor que se podría incluir dentro de este sería el de la comunicación no verbal (la clave está en mantenerse sosegado).

-Exponte: Huir de las situaciones sociales que te provocan malestar no es la solución, escapar no es la solución para la timidez. No hace falta que te expongas de una manera directa desde el primer día, lo más importante es que aprendas a luchar contra tus miedos. Cuando hayas ganado confianza, todo será mucho más fácil.

-Busca objetivos asequibles: Ponerte expectativas muy altas harán que te sientes incómodo y sentirás que no consigues tus objetivos. La solución está en pensar en desafíos pequeños y al alcance de la mano. De esta manera evitarás ese sentimiento de culpabilidad que lastra tu autoestima.