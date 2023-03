¿Es cierto que los gérmenes se transmiten más dando la mano que besando?

A la hora de saludar a otra persona, por lo general, optamos darles la mano o dar un beso, como símbolo de cariño o respeto, sobre todo en nuestra cultura. Ambas formas implican un contacto físico entre los implicados, la transmisión de los gérmenes en estas formas clásicas de saludo se realiza de forma diferente y contienen distintas bacterias, que se pueden quedarse en nosotros, sino tenemos una correcta higiene.

Saludos | Lara Gale - US Air Force

Gérmenes que se transmiten al saludar con las manos

En nuestras manos existen alrededor de 3200 patógenos de hasta 150 de especies diferentes según un estudio de la Universidad de Colorado. Recordemos que nuestras manos a lo largo del día pueden tocar una gran cantidad de objetos entre las barandillas, pañuelos, botones, dinero, picaportes, móviles…

Infinidad de objetos, que albergan gran cantidad de gérmenes, que, a la hora de saludar, los intercambiemos con otras personas. Si tocamos algo sucio, saludamos a alguien y luego nos tocamos nuestros ojos o nariz, puede propagar numerosas enfermedades.

Gérmenes que se transmiten al saludar con dos besos

Al saludar con un beso en la mejilla, el "número de gérmenes es mucho más reducido", porque el contacto producido en la acción es mucho menor. Sin embargo, un beso en la boca, según un estudio desarrollado por 'The American Journal Of medicine', puede contener hasta 1000 millones de bacterias de unas 278 especies y una gran cantidad de virus.

No obstante, el 95 % de ellos no producen efectos negativos en nuestro organismo ni transmitir distintas enfermedades. Ahora bien, según otro estudio de la organización de investigación de científica aplicada de Holanda, un beso desarrollado durante 10 segundos por una pareja estable puede transmitir hasta 80 millones de microrganismos, pero al compartir un microbiota salival no es preocupante