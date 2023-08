Cianuro en las semillas de manzana: en qué casos supone un riesgo

Puede que mucho no sepamos que en algo tan sano y nutritivo como son las manzanas puedan contener cierto veneno en su interior. Las pepitas de esta fruta al metabolizarse en nuestro organismo pueden generar cianuro y puede causar envenenamiento de nuestro organismo.

Esto no quiere decir que tengamos que dejar de comer manzanas por la existencia de este veneno mortal en su interior, ya que para intoxicarnos tendríamos que comer estas semillas intencionalmente, cosa que realmente no solemos hacer. Además, se necesita una gran cantidad de semillas y alimentarnos de ellas en un plazo de tiempo muy corto para poder notar sus efectos.

Para poder intoxicarnos la cantidad de semillas es de alrededor de 150 aproximadamente. Sabiendo que cada manzana dispone de alrededor de 5 u 8 no tendremos nunca esa cantidad de cianuro en el cuerpo.

Semilla de manzana | TecnoXplora

Nuestro sistema digestivo es capaz de procesar cierta cantidad de cianuro sin que nos pase nada, podemos comer semillas de una o dos manzanas sin preocuparnos.

A pesar de la creencia, estas semillas no contienen cianuro como tal, esto significa que, si nos las tragamos enteras, nuestro cuerpo no las metabolizara como veneno. Para ello debemos de triturarlas o masticarlas para que empiecen a generar este veneno en el interior de nuestro organismo. Por lo tanto, por mucho que te comas una gran cantidad de kilos de manzana, con sus semillas en su interior, no tendremos ningún problema ni riesgo de envenenarnos por este fuerte y potente veneno.