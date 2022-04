Basura espacial: cae un fragmento en Brasil y despierta a un hombre en plena noche

Durante el pasado mes de marzo, un agricultor brasileño se despertó en medio de la noche por un fuerte estruendo. Días más tarde descubrió una pieza de cuatro metros de basura espacial. Su origen se relaciona con una de las naves de SpaceX.

João Ricardo Pacheco Porte es un agricultor de São Mateus do Sul, una pequeña ciudad en el sur del estado de Paraná, en Brasil. El pasado 8 de marzo, alrededor de las 5:00 de la mañana, un estruendo le despertó. "Pensé que algo había explotado cerca, pero salí y no vi nada", relató a 'G1'.

Debido al tamaño de su terreno, Pacheco no encontró la pieza que había caído del cielo hasta el 16 de marzo, aproximadamente una semana después de escuchar el estruendo. "El terreno es grande, no es frecuente que andemos por todos los rincones del campo, por eso es que no lo encontramos antes", añadió el agricultor brasileño.

Qué tipo de basura espacial cayó en Brasil

El sonido que escuchó Pacheco se debía a una pieza de metal que provenía del espacio. Esta basura espacial, retorcida y abollada por el impacto, fue encontrada por el agricultor en un terreno de selva cercano a su casa. "Encontré algo en medio del bosque, ven a ver", le comentó en ese momento Pacheco a su esposa, Joseane Maria Franco Portes.

En ese momento, ella cogió su teléfono móvil y se dirigió hacia el lugar que le había señalado su marido. A continuación comenzó a grabar y realizar fotografías del lugar, en el que se ve la pieza caída, de cuatro metros aproximadamente, y las ramas que rompió cuando se estrelló.

Se sospecha que la basura espacial es de SpaceX

En cuanto al origen, según recoge 'G1' y comentó Rogério Toniolo, un profesor de física de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Paraná, este indica que es un cohete de SpaceX, de la compañía del millonario Elon Musk.

"SpaceX ha estado lanzando muchos cohetes y produciendo mucha basura espacial, así que diría que existe cierta posibilidad de que sea una parte de su cohete", explicó Toniolo. Asimismo, el físico detalló que la basura espacial encontrada parecía haber atravesado una temperatura alta, ya que el interior del trozo de metal estaba negro. "Entonces, sí, podría ser una parte de un cohete que resistió la quema de la atmósfera y golpeó el suelo", añadió.

Sin embargo, desde SpaceX no se ha realizado ningún comentario al respecto, por lo que no se puede confirmar si la basura espacial hallada en Brasil es de la compañía. Asimismo, para el astrónomo Diego de Bastiani, entrevistado por 'G1', lo ideal es que la pieza encontrada sea enviada para investigarla al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del país. Sin embargo, aún no se ha confirmado que vaya a producirse tal investigación.

SEGURO QUE TE INTERESA:

SpaceX salvaría la Estación Espacial Internacional si Rusia cumple sus amenazas