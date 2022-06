Revisa cualquier archivo sospechoso en segundos usando estos antivirus online

Las amenazas por Internet no paran de crecer, y los amigos de lo ajeno aprovechan la llegada del verano para intentar infectar nuestros equipos con todo tipo de virus y malware con el que robar información y vaciarnos la cartera.

Y uno de los métodos más utilizados en estas fechas consiste en enviarte un archivo malicioso a través del correo electrónico. En el momento en el que lo abres, comenzará a infectar todo el sistema.

Además, es normal que en tus vacaciones abras un correo electrónico y, sin darte cuenta, acabes por abrir el archivo malicioso. Por suerte, la solución es tan sencilla como ser precavido.

Windows Defender es tu aliado

Para empezar, Windows Defender, el antivirus que incorpora el sistema operativo de Microsoft, es realmente funcional, por lo que te recomendamos tenerlo activado en todo momento para evitar sustos innecesarios.

Además, hay una forma muy sencilla de saber si un archivo que te han enviado, o has descargado de Internet, contiene en su interior algún tipo de virus. Y para ello, lo único que necesitas es echar mano de un antivirus online.

Windows | Tecnoexplora

Posiblemente no sabías que esta herramienta existía, y ya te decimos que funcionan realmente bien, por lo que pueden ser una solución adecuada si no tienes un antivirus tradicional instalado.

Lo cierto es que no te van a faltar opciones a la hora de probar un antivirus online con el que saber si el archivo que te has descargado es peligroso o está “limpio”. Pero para ponerte las cosas más fáciles, hemos seleccionado dos en particular que nosotros hemos probado y funcionan realmente bien.

Decir que estas dos opciones son verdaderos antivirus online. De esta manera, solo tendrás que subir a su página web el archivo sospechoso para que haga su trabajo. Tú no vas a tener que descargar ningún tipo de aplicación, sencillamente acceder a la web correspondiente y poco más.

Virsutotal

En primer lugar queremos recomendarte esta web de origen español y que fue comprada por Google debido a lo bien que funciona. Sin duda, Virustotal es el mejor antivirus online que puedes probar.

Virustotal | Composición propia

Para empezar, vas a poder subir todo tipo de archivos, o escribir la URL de destino para que Virustotal escanee en búsqueda de virus, malware u otros códigos maliciosos. Cuenta con un funcionamiento muy rápido e intuitivo, por lo que no tardarás más de unos segundos en analizar cualquier archivo de dudosa procedencia.

Probar Virustotal

Avira

En segundo lugar queremos recomendarte una opción a Virustotal que no te decepcionará en absoluto si quieres utilizar un antivirus online. Avira es conocida por su software antivirus, pero además ha habilitado una web en la que podrás analizar cualquier archivo para ver si tiene algún virus, utilizando la completa base de datos de Avira para ello.

Probar Avira

Como te hemos indicado anteriormente, los dos antivirus online que te hemos recomendado son completamente gratuitos, por lo que no deberás preocuparte por nada. Así que, guarda Virustotal y Avira en tu barra de favoritos para tenerlos siempre a mano cuando te puedan hacer falta.