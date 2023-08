YouTube: cómo moverse de manera más precisa por cualquier vídeo

Hemos cambiado la forma en la que disfrutamos de los contenidos multimedia. Desde la aparición de plataformas en streaming como YouTube, tenemos a nuestra disposición un amplio catálogo de vídeos. En los que podemos encontrar casi cualquier contenido. Gestionando en cada momento la reproducción del mismo. Aunque a veces no es sencillo llegar al punto preciso en el que queremos iniciar la reproducción o ver un momento en concreto. A continuación, te damos un truco para que puedas moverte de forma precisa por los vídeos.

Controla de forma precisa la reproducción de los vídeos de YouTube

Los controles de reproducción de la aplicación, como su nombre indica permiten controlar el metraje y echar para adelante o hacia atrás las secuencias o colocar el inicio de la reproducción en un punto en concreto del metraje. Algo que no es del todo fácil ni preciso. A nuestra disposición tenemos los botones que aparecen sencillamente tocando sobre la pantalla mientras se reproduce el vídeo. Con unos simples toquecitos o manteniéndolos pulsados podemos cambiar la velocidad a la que avanzamos o retrocedemos. Otra opción es deslizar de forma manual el manejador en la barra de tiempo. Algo que por otro lado no es nada preciso, pues debemos tener un gran control a la hora de ejecutar el movimiento, para que no se produzcan saltos.

Desplazamiento preciso en Youtube | TecnoXplora

Existe un modo de hacerlo sin que se produzcan estos saltos y que podemos controlarlo de forma más precisa. Para ello durante la reproducción del vídeo, debemos arrastrar hacia arriba en la línea de tiempo. De este modo, podemos avanzar o retroceder fotograma a fotograma, casi segundo a segundo. Por lo que no nos perderemos nada e incluso podemos detener la reproducción en un instante preciso en el que estemos muy interesados.

Un sencillo truco, el cual no es necesario ni instalar nada, ni activar ninguna opción de configuración y es suficiente con tocar la pantalla de nuestros dispositivos para ejecutarlo. Algo que si utilizamos cualquiera de los otros métodos será casi imposible que lo consigamos, o si llegamos a hacerlo será después de malgastar un precioso tiempo en los intentos. Algo que nos llevará mucho tiempo y esfuerzo por nuestra parte. Desde el lanzamiento de la aplicación, a lo largo de estos años ha sufrido actualizaciones en las cuales se han incluido nuevas y mejoradas funciones, como la que te acabamos de contar y que hace que el uso de la aplicación sea mucho más fácil e intuitivo.

Otros ajustes que se han incluido recientemente es la posibilidad de avanzar los vídeos en periodos de tiempo, añadiendo tiempo al avance o retroceso con cada toque. La posibilidad de acercar el contenido del video con un simple pellizco de pantalla, para hacer zoom. Así como otros controles para cambiar la visualización a pantalla completa o alejar el contenido con ayuda de nuestros dedos y tocando la pantalla de determinada manera.