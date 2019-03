Worktoday, la app para encontrar trabajo (ocasional) a última hora

No hace falta que digamos cuál es la mayor preocupación diaria de los españoles últimamente, ¿verdad? Exacto: el trabajo. O, mejor dicho, la falta del mismo.

En estos años han surgido en nuestro país multitud de portales y apps de empleo tanto generalistas como enfocados en algún tipo de sector concreto. Pero seamos sinceros: no va a haber más ofertas de empleo porque haya más portales. Sin embargo, hay una serie de empleos que sí van surgiendo y hasta ahora nunca habían tenido cabida en los portales habituales.

Esos trabajos son precisamente los que gestiona Worktoday, una aplicación que pretende ir un paso más allá en los servicios de ofertas de empleo para poder llegar a los usuarios que antes recurrían a métodos 'offline' para conseguir trabajo instantáneo.

La cosa funciona de la siguiente manera: cualquiera de las empresas registradas en Worktoday puede lanzar una oferta de empleo por horas. Una vez lanzada, cualquier usuario que crea cumplir los requisitos podrá intentar optar a ella. Eso sí: la 'vida útil' de las ofertas es realmente breve, así que conviene ser rápido y que te des prisa en acceder a ellas, usando las alertas para que te lleguen directamente al móvil.

Para trabajos por horas y vacantes

Esta aplicación tiene su cara menos amable, y es a la que nos referíamos antes: si buscas un empleo duradero, bien pagado y de calidad, lo sentimos, este no es tu sitio. Para una oferta de empleo tradicional, otras apps y portales serán bastante mejores que Worktoday, ya que te ofrecerán un perfil de ofertas indudablemente mejor.

¿Por qué decimos esto? Porque en Worktoday puedes encontrar trabajo en cinco minutos, sí, pero se trata de ofertas por horas. En realidad, la aplicación está destinada a cubrir ese tipo de ofertas de empleo momentáneas o que surgen ante una baja inesperada: que un camarero no aparezca, que un limpiador se ponga enfermo...

Y eso, evidentemente, tiene su punto malo y su punto bueno. El malo, como decimos, es que si estás en paro no te servirá ni mucho menos para reencauzar tu vida profesional. El bueno, no obstante, es que quizá te sirva para obtener algunos ingresos. Además, piensa que este tipo de ofertas han existido toda la vida, pero antes no había internet para enterarse de ellas. Ahora, al menos, las tienes a golpe de smartphone.

Por el momento, Worktoday está disponible para iPhone y Android. Además, cuenta con 10.000 usuarios registrados y 300 empresas lanzando ofertas.