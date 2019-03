Windows 10 permitirá desinstalar esas aplicaciones que vienen de serie, como el Paint, y que nunca utilizas

Poco a poco Microsoft allana el camino para que los usuarios de Windows 10 se sientan más cómodos. A través de las últimas actualizaciones que la compañía ha lanzado de su sistema operativo se ha materializado la posibilidad de eliminar siete de las aplicaciones que vienen preinstaladas.

Durante el primer semestre de 2019, Windows 10 dará un paso más. Diez aplicaciones preinstaladas más podrán desinstalarse del sistema, liberando así espacio y recursos. Se trata, evidentemente, de software de Microsoft, pero que no resulta especialmente popular entre los usuarios del sistema operativo.

En estos momentos ya es posible eliminar aplicaciones como Skype, OneNote, Print 3D, My Office o Weather. Pero pronto en 2019 la lista se extenderá a otros programas que muchos usuarios conocen más por ver en su menú de inicio que por utilizarlos. Las diez aplicaciones que se podrán desinstalar son Calculadora, Calendario, Groove Music, Correo, Películas & TV, Paint 3D, Snip & Sketch, Sticky Notes y Grabadora de Voz.

Algunos de estos programas tienen un equivalente online que es el que utiliza una buena cantidad de usuarios. Normalmente resulta muy tentador recurrir a una calculadora desde el navegador, en lugar de acudir a la aplicación de Windows. Mientras que el Calendario solo resulta útil si el usuario emplea las herramientas de Microsoft. Lo mismo que ocurre en el caso de Correo. Si usas cualquier otro proveedor de email es una aplicación decorativa.

Aplicaciones de Windows 10 | Windows

Groove Music, la apuesta de Microsoft para reproducir música y acceder a este tipo de contenido online, tampoco resulta una opción agraciada si los usuarios están acostumbrados a otro tipo de aplicaciones, como VLC. Por su parte, la Grabadora de Voz, si no es para usos profesionales, tampoco parece gozar de especial popularidad.

La posibilidad de desinstalar estas aplicaciones se ha conocido a partir de una preview de la actualización de Windows 10, prevista para el primer semestre de 2019. No será lo único que traiga, desde luego, pero será una de las novedades que más llamen la atención. Después de todo no hay nada más molesto, cuando te has propuesto desinstalar una aplicación, que el sistema operativo te contradiga, sin darte opción alguna a hacerlo.

Para eliminar estas aplicaciones del sistema operativo –las que ya se pueden quitar y las que se podrán, en el futuro– hay que acudir al menú de inicio. Allí aparece la lista completa de las aplicaciones instaladas en el sistema, en la parte izquierda. Una vez localizada la aplicación que queremos eliminar pinchamos con el botón derecho y en este menú contextual aparecerá el ansiado botón de ‘Desinstalar’. Este botón continuará siendo inexistente para algunas aplicaciones, como el navegador Microsoft Edge.