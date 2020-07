Windows Defender detecta como malware a una de las 'apps' más utilizadas, ¿la tienes instalada en tu PC?

Ante noticias como esta podríais llegar a pensar que la definición de malware no parece estar clara cuando se aplica a ciertas aplicaciones que llevan años entre nosotros, y que han sido descargadas decenas de millones de veces. Pero es que las cosas van cambiando, tanto en la parte del sistema operativo, que va considerando como amenazas hechos distintos con el paso de los años, como en la del desarrollador de la herramienta, que va incluyendo nuevas funciones que, tarde o temprano, terminan por chocar contra lo que Microsoft, en este caso, cree que es peligroso para los usuarios.

Es el caso de CC Cleaner, que es una de las herramientas más populares que existen dentro del entorno del PC para mantener limpio nuestro ordenador. Una utilidad (que se decía hace muchos años) que nos permitía mantener en forma nuestro PC, con la información bien organizada, libre de archivos temporales y restos de antiguas instalaciones, y que ahora es señalada por Windows Defender como malware. Es decir, que tiene el mismo tratamiento que cualquier otro código malicioso que el OS crea que es una amenaza y, por tanto, intenta bloquearlo.

La avaricia rompió el saco

Como antes os decíamos, los cambios en considerar a CC Cleaner como un malware podrían venir de cualquiera de los dos lados. Bien por la parte de Windows 10, o bien por la del desarrollador. Y es precisamente esta segunda opción la que se ha producido, ya que de un tiempo a esta parte la empresa que está detrás de ella (Avast) ha ido ensuciando la instalación de su herramienta con todo tipo de programas, a cual más invasivo, inútil y, por desgracia, peligroso.

Y es que si hasta hace bien poco CC Cleaner simplemente nos permitía acelerar el ordenador con esa limpieza de archivos y elementos del sistema operativo, como el registro, MS Config, etc., ahora podéis ver cómo en la ventana de instalación le intenta colar al usuario todo tipo de software extra que, en muchos casos, no está justificado y cuyas opciones para deshabilitar están concebidas para que sea casi imposible hacerlo.

CC Cleaner para Windows 10 | CC Cleaner

El catálogo de software es variado y va desde navegadores web, a antivirus y otras herramientas que a buen seguro no vamos a utilizar nunca. y que solo sirven para ensuciar nuestro ordenador. Este hecho no ha pasado desapercibido a Windows Defender que, en sus nuevos catálogos de amenazas, ha decidido incluir a CC Cleaner como un malware, por una política que parece haber sido guiada por el intento de colarnos servicios, productos, motores de búsqueda y cualquier otra cosa que les pueda reportar algún tipo de beneficio.

Pero no solo en ese software extra están los problemas. CC Cleaner también recopila información de los usuarios sin permitirles dar un consentimiento expreso, por lo que se trata de una práctica que no está amparada dentro de las normas de uso de Windows 10. Además, y tal y como ha reconocido la propia empresa, esa información es utilizada posteriormente para fines comerciales, por lo que no es algo que sea muy recomendable tener dentro de nuestro ordenador.

Esta consideración de CC Cleaner como un malware no parece haber sido el resultado de un pronto por parte de Microsoft. Ya el año pasado, Avast recibió un toque para que cambiara el rumbo de su aplicación y dejara de cometer todas esas faltas que habían detectado. Al no producirse ninguna variación en esas políticas los de Redmond han decidido, a partir de hoy, bloquear el programa y considerarlo un malware. Aviso que saltará a todos los usuarios que se la descarguen desde su web oficial e intenten instalarla.