Windows 11: así puedes personalizar el diseño de la pantalla de bloqueo

Una de las características por la que destaca el sistema operativo de Microsoft es por su alta capacidad de personalización. Gracias a sus ajustes podemos cambiar no solo es aspecto, si otros aspectos como los criterios de búsqueda entre otras muchas funciones. A continuación de contamos como puedes cambiar y personalizar la pantalla de Bloqueo de tu PC.

Personaliza la pantalla de bloqueo de tu PC

Una de las funciones más utilizadas por los usuarios es la de bloqueo del dispositivo. Con esta preservamos la privacidad de nuestros equipos, imposibilitando que nadie pueda acceder a nuestros datos. Ya sea porque la activemos de forma manual o transcurrido un determinado tiempo en que nuestro ordenador no registra actividad. Podemos personalizarla a nuestros gustos, ya sea con nuestras propias imágenes o usando las que de forma predeterminada nos ofrece Windows.

Personalizando la pantalla de Bloqueo | TecnoXplora

Aunque siempre podemos cambiarlo, desde el menú de personalización de la pantalla de bloqueo. Para acceder a este ajuste podemos realizar una búsqueda utilizando la herramienta búsqueda o bien pulsando la tecla Windows y siguiendo estos pasos.

Entra en la configuración de equipo, pulsando sobre el icono de la rueda dentada.

de equipo, pulsando sobre el icono de la rueda dentada. De esta forma, se abre una nueva ventana flotante en la cual encontramos un menú con varias opciones en la parte izquierda de la pantalla .

. Donde encontramos la opción personalización. Pulsando sobre este apartado vemos cómo cambian las opciones en la parte derecha de la ventana.

Donde encontramos la opción “pantalla de bloqueo”

Este menú nos ofrece varias opciones entre las que encontramos en primer lugar la posibilidad de hacer una copia de seguridad de la carpeta imágenes.

Aunque lo más importante es que podemos cambiar el contenido que se muestra en esta, pudiendo elegir entre contenido destacado de Windows, diariamente el fondo cambiará con la selección que Windows haya destacado para la ocasión. Otra opción es establecer una imagen, bien eligiendo entre las que nos propone Windows y usar una imagen propia. Pulsando sobre el botón examinar. También podemos crear una presentación con una selección de imágenes que queremos que se muestre. De manera que pulsando sobre el botón Explorar, podremos agregar las imágenes. Podemos añadir otras opciones en la pantalla de bloqueo como el calendario, el tiempo, el correo, Windows File, visor 3D o Dev Home. A los que accederemos sin necesidad de desbloquear el equipo.

Desde aquí decidimos si queremos mostrar o no la imagen de fondo de pantalla también en la pantalla de bloqueo. Así como definir el tiempo de espera para apagar la pantalla, si queremos o no hacer uso del protector de pantalla, seleccionar su contenido y programar los tiempos de espera. Con estos ajustes conseguimos imprimir nuestro propio estilo y darle un toque mucho más personal a esta pantalla tan reconocible por todos. La cual no solo nos sirve para proteger nuestro equipo de las miradas curiosas, sino que puede ser un elemento diferenciador con el que podemos identificar rápidamente nuestro equipo.