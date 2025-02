Windows 11: así de fácil es personalizar su menú de inicio

Windows nos ofrece una amplia selección de ajustes para personalizar el aspecto de nuestro PC. Gracias a esto conseguimos no solo darle un toque personal, sino que además se ajusta a nuestras necesidades, logrando que seamos mucho más productivos. Te contamos, cómo darle un toque personal al inicio de Windows.

Personaliza el menú de inicio en Windows

El veterano sistema operativo de Microsoft ofrece multitud de opciones que podemos personalizar a nuestro gusto, con el fin de aumentar nuestra productividad. También podemos hacer lo propio con el menú de inicio, donde de forma predeterminada encontramos accesos directos a las aplicaciones más usadas y populares, así como recomendaciones con los últimos archivos que hemos usado recientemente. Algo que podemos cambiar y personalizar para adaptarse a nuestro gusto y necesidades.

Personalizando el menú de inicio | TecnoXplora

Realizar estos cambios es muy sencillo, para ello, solo tenemos que acceder a este menú pulsando sobre la tecla Windows de nuestro teclado para desplegar el menú, seleccionar “ ajustes ” y seguir los siguientes pasos:

de nuestro teclado para desplegar el menú, seleccionar “ ” y seguir los siguientes pasos: La ventana ajuste consta de dos zonas delimitadas, a la izquierda, encontramos el listado con las diferentes secciones, entre las que encontramos “ personalización ”

” Al seleccionar este, a la derecha se despliegan todas las opciones que podemos configurar.

Donde debemos seleccionar en esta ocasión “inicio”

Donde encontramos todas las opciones de personalización comenzando por elegir como queremos que se comporte el menú, pudiendo elegir entre tres opciones:

Más elementos anclados

Predeterminado

Más recomendaciones.

Del mismo modo, podemos elegir si queremos que se muestran o no las aplicaciones añadidas recientemente, como las más usadas. Algo que podemos hacerlo activando o desactivando el botón junto a cada una de estas opciones. Entre otras opciones también tenemos la de mostrar los elementos abiertos recientemente, como listas de accesos directos, entre otros. También tenemos la opción de desactivar si no nos interesan las recomendaciones tanto de archivos como de las aplicaciones.

Las notificaciones son otro aspecto que podemos controlar desde este apartado, es la opción de mostrar notificaciones relacionadas con nuestra cuenta. Del mismo modo que podemos incluir las carpetas que seleccionaremos y que hayamos creado previamente con el fin de tener un acceso rápido y directo a las mismas. De manera que se mostrarán diferentes opciones en función de las diferentes secciones que hayamos desactivado o activado. Los cambios se aplicarán de forma automática al salir del menú. Podemos comprobarlo pulsando de nuevo la tecla Windows en el teclado. Unos cambios que podemos aplicar tantas veces como queramos en función de nuestras necesidades.

Algo similar podemos hacer con la barra de estado, la cual podemos personalizar no solo en contenido, sino también la forma y el lugar en el que se visualiza. Es esta, además de los accesos directos que hemos incluido, encontramos también el icono Windows desde el cual accedemos también al menú de inicio de nuestro ordenador. Además, desde aquí podemos además bloquear, suspender, reiniciar y como no apagar nuestro equipo, aunque este apartado no permite personalización alguna