WhatsApp prepara ya la llegada de los GIF a su aplicación

Tras mucho tiempo de espera, y después de que otros servicios como Telegram o Twitter sí permitieran compartir imágenes animadas, ha llegado el momento de que WhatsApp haga lo propio y prepare el aterrizaje de los GIF en su servicio.

Al menos, así lo desvelan desde WABetaInfo después de haber descubierto un importante cambio técnico en la última beta de WhatsApp para dispositivos iOS, la versión 2.16.7.1: WhatsApp estaría comenzando a preparar el código de la aplicación para permitir las imágenes en movimiento en el servicio de mensajería instantánea.

No obstante, por ahora WhatsApp no permitiría compartir GIF como tal, sino que reproduciría las imágenes en movimiento cuando los usuarios compartiesen a través de la aplicación el enlace web al GIF en cuestión. A pesar de ello, no se descarta que la siguiente novedad fuera la posibilidad de compartir GIF propiamente.

Así, por ahora tampoco se contempla la posibilidad de que WhatsApp incluya un buscador de GIF al más puro estilo Twitter. Por ahora, habrá que esperar para ver cómo aterriza esta novedad en la versión definitiva del servicio de mensajería instantánea.