WhatsApp incorpora estas novedades con las notas de voz en sus próximas versiones

WhatsApp va introduciendo poco a poco pero de manera imparable nuevas funcionalidades para hacer la vida más fácil a sus usuarios, y muestra de ello es que ya está implementando dos nuevas opciones que tienen más que ver con el uso de la voz que con el uso de la palabra escrita.

Mensajes de voz consecutivos

En la versión beta 2.18.362, el usuario encargado de filtrar este tipo de cosas, WABetaInfo, ya ha podido ver cómo va a funcionar el sistema que hará que no se tenga que estar dando al play una y otra vez para escuchar notas de voz de manera consecutiva.

El sistema es muy sencillo: cuando WhatsApp detecte que hay dos o más audios subidos de manera consecutiva en un chat, cuando le des al play del primero, automáticamente se reproducirá el segundo y los sucesivos. Esta función ya está disponible en Telegram desde hace unos años, pero WhatsApp ha decidido implementarla ahora.

Como novedad, WhatsApp incorporará un sonido muy corto al finalizar cada clip de audio para informarte de manera sonora de que va a continuar con la reproducción. Del mismo modo, cuando se acaben todos los clips emitirá otro sonido para comunicarte que ya no hay más.

Más facilidad para las llamadas grupales

En la siguiente versión, que ha sido subida recientemente, la 2.18.363, WABetaInfo también ha podido ver ya cómo será la nueva función que hará más sencillas las llamadas grupales.

Aparecerá, en la parte superior de la interfaz, un icono con forma de teléfono y un +. Pulsando en este botón, se desplegarán los nombres de las personas que están dentro de ese grupo y podrás seleccionar a aquellos usuarios con los que quieras comenzar una llamada grupal.

Además, también te dará la opción de hacer una videollamada grupal con toda esa gente que has seleccionado. Eso sí, si no están en tu lista de contactos no podrás hacer ni una cosa ni la otra.

Ambas funciones aún no están disponibles y serán activadas de manera remota por WhatsApp en las próximas semanas.