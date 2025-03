WhatsApp: cómo saber si alguien ha dado un me gusta a tus estados

A través de las apps de mensajería, al igual que sucede en las redes sociales, podemos publicar contenido que expresan lo que sentimos o cómo nos sentimos en cada momento. Los estados de WhatsApp, son lo que las stories a Instagram. Y del mismo modo podemos reaccionar a las publicaciones de nuestros contactos. A continuación, te contamos cómo ver quién ha visto nuestro estado y cómo ha reaccionado a estos.

Así sabrás si le ha gustado a alguien tu publicación.

Vivimos en la cultura del me gusta y no me gusta, donde acumular comentarios positivos cobra gran importancia para una buena parte de los usuarios. Compartir todo lo que nos sucede y hacer partícipe de ello a los que nos rodean. Cualquier momento y lugar es bueno para hacer saber a los demás lo que opinamos de las cosas y todo con un simple clic o un toque de pantalla.

Activando las nofificaciones de reacciones | TecnoXplora

Aunque la mayoría de las veces los usuarios no publican estados en busca de aprobación, a nadie le desagrada un dulce y saber si a alguien le gusta o no algo que hemos publicado, nunca es de más. Aunque a simple vista, como sucede en otras apps, no podemos saber lo que opinan el resto, tenemos la opción activar una función que por defecto está desactivada que permite el acceso a las notificaciones.

Para activarlo es tan sencillo como dirigirnos a los ajustes de la app, pulsando sobre el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla.

de la app, pulsando sobre el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla. En el menú que sea abre, seleccionamos “ notificaciones ”

” Y por último solo queda activar la opción “notificaciones de raciones” para ello pulsa el botón junto a esta opción.

para ello pulsa el botón junto a esta opción. Al hacerlo recibiremos una notificación cada vez que alguien reaccione a nuestras publicaciones, ya sea mensajes, fotos, videos o emojis, incluso si alguien reacciona a nuestros estados.

Del mismo modo, si no nos interesa en absoluto, saber la opinión de los demás, siempre podemos desactivarlo en cualquier momento.

Cada vez son más las apps, que han ido incluyendo este tipo de funcionalidad y WhatsApp es una de ellas, La app de Meta más allá de ser una simple herramienta para comunicarnos y compartir documentos, se parece cada vez más en un foro de discusión al mismo nivel que lo eran en sus inicios las redes sociales. Esto lo está consiguiendo con la integración de funciones como las reacciones. Otro claro ejemplo, pueden ser las encuestas, a través de las cuales podemos conocer las preferencias de los usuarios.

Con este ajuste además podemos conocer en tiempo real lo que piensan el resto de usuarios de nuestras interacciones, incluso sin la necesidad de abrir la app. La integración de funciones más propias de otras aplicaciones, como es el caso de las reacciones, en WhatsApp, es el claro ejemplo de transformación que están sufriendo muchas aplicaciones, que sin dejar a un lado su principal función incorporan funcionalidades de otras convirtiéndose en un híbrido, en este caso entre app de mensajería y red social