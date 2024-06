WhatsApp: así puedes elegir la calidad HD por defecto en fotos y vídeos

En nuestros teléfonos móviles acumulamos infinidad de aplicaciones, tanto es así que incluso los sistemas de nuestros teléfonos desactivan los permisos de estas, con el fin de evitar problemas de seguridad. Algo que seguro no pasan con las apps de mensajería instantánea, ya que probablemente estén dentro de las que más usamos. Ya sea para enviar y recibir mensajes o para intercambiar archivos multimedia. Si quieres elegir la calidad con la que se enviarán estos archivos, así puedes hacerlo.

Elije la calidad con la que se enviarán tus vídeos y fotos

A través de las aplicaciones de mensajería compartirnos casi de todo, intercambiamos mensajes de texto, de voz, emojis, cualquier vídeo que nos parece divertido o uno que hemos grabado previamente con nuestro móvil y cualquier foto que sea necesaria o queremos mostrar. Pero no siempre lo hacemos con la calidad correcta. Dependiendo de nuestra exigencia y necesidades, puede que quieres elegir la calidad con la que se envían tus archivos multimedia a través de WhatsApp.

Cambiando la calidad de carga en WhatsApp | TecnoXplora

La app de Meta de forma predeterminada comprime el tamaño de los archivos, con lo que se produce una pérdida de calidad de los mismos. Esto sucede para que su envío y carga sea mucho más rápido y no consumamos tantos datos de nuestra tarifa. Esto es muy interesante cuando no queremos incurrir en un gran gasto o si el contenido de los archivos que compartimos no necesita de esa calidad extra.

Aunque siempre tenemos la opción de enviar archivos muchos más grandes en calidad HD, aunque su envío sea mucho más costoso y tarde mucho más en salir hacia su destino. Algo que podemos elegir desde los propios ajustes de la aplicación, para ello, debemos abrirla y seguir los siguientes pasos:

Desde los ajustes, selecciona la opción “almacenamiento y datos”

Al igual que podemos elegir la calidad con la que descargaremos los archivos que recibimos, podemos seleccionar la calidad de carga pulsando sobre esta opción entre las opciones disponibles.

De forma que se despliega una pantalla flotante donde tenemos la posibilidad de elegir entre “calidad estándar” o “calidad HD”.

Por lo que no podremos enviar archivos en una calidad superior, estos serán comprimidos, aunque no tanto como si elegimos la opción estándar. Tras elegir la opción deseada, todos los archivos que enviamos a partir de ahora lo harán siguiendo nuestras preferencias.

Por el momento, esta opción no está disponible para todos los usuarios, por el momento solo pueden hacer uso los adscritos al programa Beta. Pero esperemos que muy pronto esta esté a disposición de todos los usuarios. Solo tendremos que esperar a un nuevo despliegue de novedades. Algo a lo que nos tienen ya acostumbrados. Una vez hemos selecciona la calidad de carga, si el consumo de batería, recursos y datos móviles se incrementa demasiado y queremos volver a cambiar, podremos hacerlo simplemente cambiando nuestra elección siguiendo los mismos pasos.