Waze evitará muchos accidentes al volante con su nueva funcionalidad

Cuando se trata de ponerse al volante, cualquier precaución es poca. Y es que a lo largo de los años hemos visto cómo esas precauciones al volante han salvado vidas una y otra vez. Todo tipo de medidas que se han tomado de forma preventiva para contribuir a una conducción mucho más segura. Una de las más extendidas siempre ha sido la de avisar en las propias carreteras de la existencia de puntos negros, donde la siniestralidad es más alta de lo habitual. Ahora Waze está haciendo algo por el estilo, utilizando su propia base de datos de siniestros para evitar más accidentes.

Los puntos negros llegan también a Waze

Y lo hacen de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, ya que normalmente los puntos negros que conocemos son producto de las estadísticas de la propia Dirección General de Tráfico, que evalúa la siniestralidad en base a los accidentes que se han producido allí a lo largo de los años. En el caso de Waze vamos a obtener la misma información, pero desde una fuente distinta.

Ya que será el propio historial de incidentes de la aplicación el que dictará si un determinado tramo de carretera es más conflictivo que otro, y si por tanto se puede entender como un verdadero punto negro. Y es que Waze, que como sabéis es una app propiedad de Google, está introduciendo los historiales de accidentes, que serán sus particulares puntos negros para calcular qué lugares de las carreteras son más conflictivos en este aspecto.

Y es que como han detallado en su propio blog, Waze utilizará la IA y el historial de accidentes registrado en la trayectoria de la app a lo largo de los años para detectar los puntos mas conflictivos de las carreteras. Así, cuando la IA detecte que ha habido demasiados accidentes o incidentes de tráfico en un determinado punto del mapa, nos advertirá de que más adelante hay un historial de accidentes, y nos detallará la distancia por la que se extiende este punto negro.

Concretamente nos dirá que hay un historial de accidentes a lo largo de los siguientes kilómetros, determinando el número exacto en base a ese historial. Estas notificaciones se realizarán solo en esos trayectos que discurran por carreteras que solemos transitar ocasionalmente. No será así si estos puntos negros discurren por ejemplo por las carreteras que transitamos todos los días para ir a trabajar o llevar a los más pequeños al colegio, porque se entiende que ya somos conscientes de esos puntos problemáticos.

En este caso, cuando tracemos una ruta que pase por una zona sensible a estos aspectos, recibiremos estas notificaciones en plena conducción. Para que el desconocimiento de la vía no se sume también a al desconocimiento de puntos especialmente vulnerables para los conductores. Waze no ha desvelado cuándo llegará a nuestras apps en el móvil, pero entendemos que debe ser algo inminente, que debería ir llegando por regiones a lo largo de las próximas semanas. Aunque como es habitual, lo normal es que llegue antes a Estados Unidos, antes de dar el salto a Europa.