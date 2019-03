Valoramos restaurantes, hoteles... ¿por qué no a nuestros jefes?

Los trabajadores temporales que son contratados por un día hacen su trabajo y se van a casa con su paga al final de la jornada, pero por lo general no gozan de una protección legal efectiva. Tanto es así que ha nacido una aplicación destinada a proteger a este colectivo. Y es que si el Estado no puede protegerles, la unión hace la fuerza... en este caso a través de una especie de red social.

La plataforma se materializa en una aplicación llamada Jornalero, que permite a los usuarios valorar a sus jefes como si se tratase de un portal como Booking o Yelp. En sus perfiles podrán subir sus horas de trabajo y sus salarios, así como fotos de los lugares donde realizan las actividades. Uno de los objetivos es identificar a los jefes con un historial de retención de salarios.

Jornalero también permite enviar alertas instantáneas a otros trabajadores, lo que le confiere aún mayor carácter de red social. Se aleja así de una plataforma estilo TripAdvisor, permitiendo que los usuarios se puedan comunicar entre sí de una forma fluida.

La app es un proyecto de la asociación ‘New Immigrant Community Empowerment’ (NICE), que trabaja desde el barrio de Jackson Heighs, en Nueva York. El nombre, Jornalero, se lo ha puesto un inmigrante mexicano, que vive en la ciudad y ha colaborado en el proyecto.

Así, la aplicación está orientada a un tipo específico de trabajadores temporales, a quienes contratan por unas horas para tareas que duran un solo día. En Nueva York (donde ha nacido este software) este tipo de empleos abundan hasta el punto de haber hecho necesaria una app así, nacida en el seno de las organizaciones que defienden a los inmigrantes.

Problemas como el impago de salarios, trabajar más horas de las previstas (o de las pagadas) o tener condiciones de trabajo que podrían considerarse como de dudosa legalidad son comunes para estos trabajadores. Hay que decir que los perfiles son anónimos, de manera que los trabajadores se pueden expresar libremente, denunciando condiciones de riesgo e impagos.

Aparte de su componente social y las valoraciones hay una tercera parte en esta aplicación, directamente ligada al grupo NICE: el colectivo puede examinar las horas y los salarios que suben los usuarios con el fin de velar para que no se cometan injusticias. Llegado el caso, la organización puede negociar el pago de salarios mediante abogados poniéndose en contacto con el contratador incluso en caso de que un trabajador denuncie un impago.

Por el momento la aplicación estará habilitada para algunos puntos de recogida de trabajadores temporales en Nueva York (quienes los contratan pasan en coche o furgoneta y admiten a los que necesitan), pero se pretende que pronto esté disponible para toda la ciudad.

Aunque Jornalero está orientada a los trabajadores de un solo día en Estados Unidos y, más concretamente a Nueva York, la idea tiene un carácter universal. No es descabellado pensar en una aplicación que permita valorar a los jefes para los que trabajamos. Y no, para esto no sirve LinkedIn.