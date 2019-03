Tripomatic: una guía de viaje con 400 destinos

Te vas de viaje unos días a una ciudad que no conoces. Lo primero puede ser preguntar a tus contactos de Facebook por algo que hacer. Pasan las horas y suben los likes, pero nadie contesta (bueno, sí, tu tía que dice que se alegra mucho y te lo vas a pasar bien y tu amigo el DJ que aprovecha para recordar que justo ese fin de se mana actúa y te lo vas a perder). Estás desesperado ¿Acaso vas a tener que comprarte una guía? ¿Qué es esto? ¿El siglo XVII? Tranquilo: Tripomatic puede ser la solución.

La herramienta se puede usar sin proporcionar más información que el destino elegido y el número de días que pasaremos allí. No obstante, para exprimirla conviene darse de alta con Facebook o Google +, pues esto permitirá guardar los itinerarios. Además, se pueden almacenar los mapas para acceder a ellos cuando no haya una conexión a internet disponible.

Desde las aplicaciones (está disponible en iOS, Android y BlackBerry 10) se pueden organizar planes de una forma igual de intuitiva, pero lo cierto es que el diseño de la versión web es más práctico; básicamente porque a mayor pantalla, mejor se ve el mapa. De todos modos, viene bien para modificar el plan en cualquier momento.

Hasta aquí todo tiene buena pinta, pero hay que poner la app a prueba y para ello nada mejor que ver qué me ofrece para un fin de semana en Madrid. Tras 28 años en ella, no espero que me sorprenda con algo completamente desconocido, pero al menos espero que no me ofrezca lo mismo de siempre. Probemos. Strike uno o home run, depende de lo que busquemos.

¿Quieres conocer el centro de Madrid (o cualquiera de las 400 ciudades de la base de datos de Tripomatic) en uno o dos días? Estás de enhorabuena ¿Quieres ir un poco más allá y probar rutas diferentes y bares y restaurantes algo más originales? Mejor pregunta a los locales.

Ojo, que esto no es necesariamente una desventaja; depende de cada persona. Las localizaciones destacadas y los planes propuestos no son para todos, pero sí para muchos. Conocer la noche madrileña en segway puede ser un planazo.

En cualquier caso, donde Tripomatic resultará útil a cualquier usuario, independientemente de sus preferencias, es como guía de bolsillo (o de mochila, si descargas la aplicación para tableta). La posibilidad de guardar los mapas para acceder a ellos en cualquier momento es especialmente útil, pero no la única. La plataforma también permite alquilar vehículos o reservar habitación de hotel, por ejemplo.

Además, los planes no dejan de ser opcionales y es posible añadir cualquier actividad a los planes precocinados para que quede almacenada junto a las propuestas de la aplicación. Al final, cada uno tiene su receta para el gazpacho, el gin-tonic o el centro del campo del Real Madrid y no hay nada mejor que aliñar un plato sin alma con un poco de comino, canela o canterano.